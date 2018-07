Cimavilla urge un informe técnico que justifique que Tabacalera sea museo

El incierto futuro del edificio de Tabacalera ha puesto en pie de guerra a entidades sociales, vecinos y partidos políticos. La obra de consolidación del edificio, que encara ahora su recta final, ha reavivado el debate sobre el plan de usos, aún sin definir aunque con el convencimiento por parte del equipo de gobierno de que el edificio termine convirtiéndose en el museo de la ciudad. Eso sí, con «abierto a otros fines culturales».

En este sentido, el Partido Popular presentó ayer un ruego para que la próxima comisión de Bienestar Social, Cooperación, Cultura y Educación plantee organizar una visita a las obras del edificio. Estaría enfocada a los ediles que conforman la comisión y, con ella, solicitan la comparecencia del personal técnico encargado de los tajos. «Queremos preguntarles sobre las inquietudes que nos trasladan desde varios ámbitos, por ejemplo que la obra de consolidación ya condiciona el uso museístico», explican los populares.

«No se puede dar bandazos con algo tan importante», afirma Sergio Álvarez

También información y «transparencia» solicitan desde la asociación de vecinos Gigia de Cimavilla. La entidad, que tomó parte del proceso participativo liderado por la Plataforma Tabacalera durante los dos últimos años, se pregunta ahora «si servirá de algo este proceso de colaboración ciudadana» una vez que el equipo de gobierno «parece tener ya decidido los usos del edificio». «En las encuestas y los debates la opción de museo fue la menos defendida En su día la alcaldesa rechazó la opción de hacer un museo y ahora vemos a la concejala sumarse a esta vía tras la comparecencia de los directores de museo. No lo tenemos nada claro», asevera Sergio Álvarez, presidente vecinal.

Al igual que la plataforma y que buena parte de los grupos de la oposición, Álvarez pide que se haga pública la «información empleada para decantarse por esta opción», y más teniendo en cuenta los «fondos y el trabajo» destinados en la confección del otro plan. «De momento no cunde el pesimismo porque no es la cosa que más urge al barrio. Pero no se pueden dar bandazos así con algo tan importante», concluye.