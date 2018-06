Emulsa aprueba la subida del 5% en la tasa de recogida de basuras Entrará en vigor a partir de septiembre y es la primera medida del plan financiero que sale adelante tras el revés en el Patronato Deportivo M. MORO GIJÓN. Martes, 12 junio 2018, 00:25

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) aprobó ayer la subida del 5% en la tasa de recogida de basuras que se incluyó como medida en el plan económico-financiero. La subida salió adelante con los votos de Foro, Ciudadanos, sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) y los vecinos. Xixón Sí Puede votó en contra por considerar que se trata de «una subida de tasas unilateral, injustificada y no circunscrita a la política de residuos».

Este incremento del 5% se traducirá, según defiende el equipo de gobierno, «en 50 céntimos cada tres meses en el recibo de la basura». Según se recoge en el documento de ajustes, presentado el pasado mes de mayo por el incumplimiento de la regla de gasto, la previsión es ingresar con esta medida 196.000 euros más este año y 588.000 el año que viene.

Se pretende que la subida se haga efectiva a partir de septiembre. Tiene que pasar por la Comisión de Hacienda y por el Pleno, pero es probable que tenga también que pasar primero por un periodo de información pública, algo que ayer el secretario municipal y del consejo, Miguel Ángel de Diego, no tenía del todo claro. En cualquier caso, el trámite para que el nuevo recibo de la basura entre en vigor no parece corto.

Esta subida es la primera medida vinculada al plan financiero que sale adelante después de que a finales de mayo la oposición rechazase el incremento de precios públicos del 4,7% propuesta para el Patronato Deportivo Municipal.

En la reunión del consejo también se sometió a debate la última versión sobre el Plan Municipal Integral de Residuos, con la incorporación de alegaciones de los grupos. En el documento se trazan el conjunto de medidas que permitirán que el concejo llegue al 50% de reciclaje de los residuos domésticos en 2020, tal como se exige por parte de la Unión Europea, con la amenaza de sanciones en caso de no cumplir este límite.

Emulsa entiende que logrará ese objetivo poniendo un quinto contenedor para materia orgánica, animando a grandes productores de residuos a que se apunten al puerta a puerta e instalando contenedores de desbroce.

Asimismo se plantean otras medidas, como la remodelación del aula didáctica de la empresa municipal y habilitar un contenedor específico para residuos textiles.

Críticas de XSP

El concejal de Xixón Sí Puede David Alonso criticó que «da la sensación de que Emulsa está tomando una dirección y que desde la parte política no se está hablando de qué modelo de política de residuos queremos». «Es preciso contar con un modelo y que posteriormente Emulsa lo solvente a nivel técnico. Lo que no puede ser es funcionar a golpes de timón, por lo que tememos que esta hoja de ruta del Plan de Residuos no lleve a ninguna parte», sentenció Alonso.

El Plan de Residuos es competencia de la junta de gobierno y para su aprobación no tiene que pasar por el Pleno. Por último, el consejo de Emulsa también aprobó la licitación del proyecto europeo Interreg WinPol.