Enagás eliminará la antorcha de la regasificadora por su impacto visual El gijonés Claudio Rodríguez, director general de Infraestructuras de Enagás, durante su intervención. / JORGE PETEIRO El primer tren de viajeros con propulsión a gas hará pruebas en la línea de Feve Trubia-Collanzo antes de que acabe el año MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 6 octubre 2017, 00:43

La antorcha de la planta de regasificación del puerto de El Musel, un elemento de seguridad de la instalación, será eliminada para evitar su impacto visual. Y se sustituirá por una nueva medida tecnológica: unos compresores de inyección en red. Así lo indicó ayer el director general de Infraestructuras de Enagás, el gijonés Claudio Rodríguez, quien destacó que la compañía «ya ha invertido 45 millones de euros» en la instalación de estos equipos en otras plantas regasificadoras. En las jornadas 'Asturias y la mar', que se celebran en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, Rodríguez apuntó que «primero hay que definir las condiciones de operación de la planta, que tiene que demostrar su viabilidad comercial». «La antorcha es una gran válvula de seguridad y no recuerdo ninguna ocasión en la que haya entrado en operación en alguna planta. Pero que los gijoneses no se preocupen, porque la antorcha no va a entrar en funcionamiento», aseguró.

Sí aventuró un buen futuro para la instalación gijonesa, debido al creciente interés por la utilización del gas natural licuado, especialmente en el sector marítimo. «Hay una importante demanda de almacenamiento de gas a largo plazo y El Musel es competitivo en este mercado».

Enagás, además, está ampliando horizontes y uno de ellos es el del sector del ferrocarril. Claudio Rodríguez reconoció que es «muy eficiente», pero que hay líneas que no están electrificadas. «Por eso, trabajamos con Renfe y Unión Fenosa para que antes de fin de año se pruebe en Figaredo, en la línea de Feve entre Trubia y Collanzo, el primer tren de viajeros con gas natural licuado». Asimismo, se probarán máquinas para trenes de mercancías.

En estas jornadas, también participaron ayer el catedrático Jorge Fernández Bustillo, que habló sobre el marino y fotógrafo Gerardo Bustillo y su viaje de circunnavegación a la Tierra a bordo del 'Nautilus', en 1892, y el ingeniero naval José Poblet, que disertó sobre el desarrollo del gas natural licuado en los buques que se están construyendo en la actualidad.

El primero de ellos resaltó la figura de Gerardo Bustillo como uno de los principales fotógrafos de la España de inicios del siglo XX y que incluso documentó gráficamente el viaje del 'Nautilus'. Poblet, por su parte, explicó que ya navegan en el mundo 112 buques propulsados por gas y hay otros 87 en construcción, siendo España un país puntero.