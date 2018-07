«No entendemos el desdén y el mal trato de Devesa» La diputada socialista Nuria Devesa interviene en una Junta. / PIÑA Vecinos de La Camocha critican a la diputada del PSOE que votó en contra de la intervención del Principado para evitar los deshaucios PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 3 julio 2018, 03:14

«Un discurso muy duro, basado en datos inexactos y que no logramos entender, menos si cabe conociendo sus raíces mineras». Esta es la valoración que realizan los vecinos de La Camocha sobre la intervención de la diputada socialista Nuria Devesa en la Junta General el pasado viernes, y en la que el PSOE fue el único grupo que se opuso a la compra por parte del Principado de los terrenos del poblado minero.Desde la asociación de vecinos han querido rebatir punto por punto los argumentos esgrimidos por Devesa para defender su postura.

Tasación de las viviendas

«Las viviendas fueron tasadas por un perito judicial», dijo Devesa

«Se le olvida decir y recordar que dicho perito realizó unos informes cuanto menos dudosos. Los inquilinos e inquilinas no tuvieron información veraz sobre el trabajo del perito. Está demostrado documentalmente que el perito llegó a realizar informes de tasación sin entrar en varias viviendas, calculó ofertas de inmuebles cercanos con precios de dos años antes al informe».

Hipoteca de los pisos

«Sobre 39 familias pesa una hipoteca en favor de la Seguridad Social»

«Se olvida usted de decir algo que está demostrado también, que es que las viviendas se hipotecan en torno a los 15.000 euros. ¿Cómo es posible entonces que una vivienda que un perito tasó en 80.000 euros se hipoteque por 15.000 euros y eso no indique que la peritación inicial además de irregular está absolutamente sesgada?».

Conciliaciones judiciales

«Las familias afectadas sabían cuál era su situación»

«Es muy simple, algunas de esas 13 viviendas están en esa situación por la dejadez inicial de Mina de la Camocha y por la situación que permitió la administración concursal estos últimos años. Entre esos trece hogares están los de Joaquina, Manolita o Marisol, que son todas ellas viudas de mineros de La Camocha a la que bien la mina en su día, o la concursal después, no se interesaron por regularizar la subrogación de su contrato de alquiler. Y como bien entenderá, a estas viudas con más de 80 años, a las que en su día se les trasmitió desde la administración concursal que siguieran pagando sus rentas como siempre, entendieron que no había nada que cambiar. Hoy, estas mujeres y algunas más, así como varios hijos e hijas de mineros fallecidos reciben trece conciliaciones judiciales amenazantes en que les invitan a entregar las casas donde han vivido más de cuatro décadas, por simples formalidades contractuales. No por no pagar el alquiler, ni por no tener su casa arreglada y conservada, tampoco por no contribuir con sus impuestos, sino por una artimaña formal y jurídica de la concursal».

Adquisición de los inmuebles

«Muchas familias estaban dispuestas a comprar y se han echado atrás»

«Es curioso que una diputada asuma como guion el argumentario de la administración concursal, que afirma que esas viviendas tienen un precio ajustado al mercado. Como ya le hemos demostrado antes, la peritación de las viviendas fue una operación basada en irregularidades, desconocimiento de los inquilinos y mala fe a raudales. Entendemos que con sus conocimientos básicos de la realidad asturiana pueda llegar a creer que esas viviendas se han vendido a un precio ajustado al mercado».

Intervención del Principado

«El Gobierno no tiene herramientas para ser la solución al conflicto»

«Permítanos que discrepemos abiertamente. Le pedimos que junto a sus compañeros y compañeras socialistas revise la decisión que tomaron a apenas cien kilómetros de La Camocha, en Ciñera de Gordón, localidad leonesa, donde apoyaron la solución planteada por la Junta de Castilla y León. Los casos son idénticos: media en ambos un proceso concursal, una tasación desorbitada y unos vecinos y vecinas que se ven afectadas por un problema que ellas no habían generado. Le invitamos a sentarte con nosotros y a buscar soluciones en la vía de Ciñera.