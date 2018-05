«Esta es una enfermedad ingrata e incomprendida» Ana Escacho, María Luisa Cembellín, Belén Martínez, Ernesto Suárez y Martina Gil, en la mesa informativa de Alcampo Gijón. / DANIEL MORA Afectados de esclerosis múltiple reclaman más ayuda de la Administración en la celebración de su día mundial LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 31 mayo 2018, 03:16

La llaman 'la enfermedad de las mil caras', porque se presenta en variedad de síntomas. También 'la enfermedad de las mujeres', porque de cada tres casos, dos son femeninos. En Asturias, afecta a entre 1.400 y 1.600 personas. Las gijonesas María Luisa Cembellín, Belén Martínez y Ana Escacho son tres de ellas. Ayer, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, fueron algunas de las voluntarias que pusieron rostro a la enfermedad en las mesas informativas y cuestaciones que se llevaron a cabo en el centro comercial Los Fresnos y en Alcampo para recaudar fondos para la asociación. Lo hicieron conscientes de que «es muy difícil de explicar a la gente lo que tenemos» y de que, como en tantas otras ocasiones, probablemente tendrían que oír contestaciones del tipo: «¿Esclerosis? De eso tengo yo mucho». Porque «la gente lo relaciona con reuma, artrosis, con problemas de huesos... Pese a que se habla mucho de ella, aún es una enfermedad muy desconocida», lamentan.

«Es muy ingrata e incomprendida», respalda el presidente de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, Ernesto Suárez, cuyo hijo debutó en la enfermedad con apenas diez años. Hoy tiene 22 y «hay días que no puede ni levantarse de la cama». Les ocurre a casi todos los afectados. «Tienes tal grado de cansancio que no se explica. Yo, sentanda, a veces estoy tan agotada como si hubiese corrido el Tour de Francia», pone como ejemplo María Luisa Cembellín, a la que la enfermedad la sorprendió con 32 años y un hijo de pocos meses. «Un día me levanté y por un ojo solo veía la mitad». Como para muchos afectados, ese fue el primer signo de alerta.

Al marido de Martina Gil, en cambio, la enfermedad se le manifestó con problemas en una pierna. «Tropezaba y se caía», pero ningún médico dio con la causa. «Tuvimos que ir a médicos privados, neurocirujano, traumatólogo, neurólogo, hasta que le dijeron lo que tenía. Y que probablemente ya tenía la enfermedad hace diez o quince años, pero no nos habíamos dado cuenta». Hace dos años consiguió la jubilación. Ahora trata de lograr que su comunidad de vecinos acceda a instalar un ascensor porque viven en un cuarto piso y, con su cojera, tiene dificultades para subir y bajar escaleras, «pero como lo ven bien no se lo creen», dice su mujer.

A menudo, esa incomprensión a la que hacen referencia -«incluso por parte de los propios médicos, que es lo más triste»- pesa más que la fatiga, los problemas de visión y equilibrio o los dolores que lleva aparejados la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica cuyas causas se desconocen y para la que, por ahora, no hay cura. Sí hay tratamiento. Y varios, porque «afortunadamente la investigación es muy activa y cada poco salen fármacos nuevos».

También muy agradecidos se muestran hacia los «buenísimos especialistas» con que cuenta el Principado y especialmente el área sanitaria V. No en vano, el de Cabueñes es el único hospital de la región que dispone de una unidad especializada, la dirigida por el doctor Dionisio Fernández Uría. «Fue una lucha de años de los propios profesionales», agradecen.

Lo que echan en falta es un mayor respaldo económico de la Administración regional a la asociación, que pone a disposición de los afectados -unos 500- rehabilitadores, logopedas, psicólogos y una trabajadora social. «Las ayudas tendrían que ser mayores por el trabajo que estamos realizando y que la Administración es difícil que haga», plantea Suárez. Y pone como ejemplo el nuevo local, cedido por el Ayuntamiento de Oviedo en las proximidades del HUCA, que no pueden ocupar por falta de recursos para afrontar las necesarias obras de adecuación.