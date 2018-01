Los escolares se embarcarán en la historia del 'Titanic' El timón del 'Titanic', uno de los objetos que llama la atención de los visitantes. / DANIEL MORA Los colegios programan, tras las vacaciones de Navidad, visitas a una exposición por la que han pasado ya más de 32.300 personas A. SOLÍS GIJÓN. Domingo, 7 enero 2018, 01:31

'Titanic. The Reconstruction' prolonga su apertura una semana más, hasta el próximo domingo. Unos días de intensa actividad dedicada a los escolares. «Las mañanas están ocupadas por la visita de diferentes colegios», destacó el presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro.

Además, para las tardes, una promoción especial, con la colaboración de EL COMERCIO, rebaja el precio de la entrada a cinco euros. Para obtener el descuento los visitantes tendrán que entregar en la entrada el cupón que este diario publicará en sus páginas.

«La gente primero se sorprende, porque no espera encontrarse con esto. Luego se emociona por lo escucha y lo que ve. Hay algunos momentos de la visita en los que resulta complicado contener las lágrimas porque se escuchan y ven cosas muy entrañables», contaba Ferreiro. «Al final, se entusiasman. Mucha gente viene creyendo saber mucho sobre la historia del 'Titanic' y se dan cuenta de que no conocían todo porque no está contada por historiadores o expertos, sino por los mismos supervivientes», agregó.

Más de 32.344 personas han pasado ya por los Jardines del Náutico, situando a Gijón como la ciudad en la que más personas han acudido a ver la maqueta más grande del mundo del trasatlántico.

Y para los que quieran conocer más, dos conferencias. La primera, impartida por el propio Ferreiro, abordará 'El Titanic y su contribución a la seguridad marítima'. La segunda versará sobre las misiones de colaboración que desempeñan la Fundación Philippe Cousteau, 'Unión de los océanos'. Tendrán lugar el próximo jueves y viernes, respectivamente, en el Ateneo Jovellanos, a las 19.30 horas. La entrada es gratuita. Decenas de miles de personas han disfrutado ya de la muestra. Un gran éxito que, según Ferreiro, «se debe al boca a boca de la gente. Porque la gente se ilusiona y se emociona y cuando salen solo quieren compartir esas impresiones».