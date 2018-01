Esteban Aparicio asegura que desguace Riestra pasó «bien» las últimas inspecciones Incendio en el desguace Riestra de Gijón. / José Simal El concejal de Seguridad de Gijón recalca que la intervención para sofocar el fuego fue «un éxito» y anuncia que explicará lo ocurrido en el Pleno «con todo detalle» EUROPA PRESS Viernes, 12 enero 2018, 17:29

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Gijón, Esteban Aparicio (Foro), ha asegurado este viernes que la empresa de desguace Riestra, en la que se produjo recientemente un incendio, pasó satisfactoriamente las últimas inspecciones realizadas tanto por el Ayuntamiento como por el Principado. Así lo ha indicado respecto a la petición del edil de Xixón Sí Puede (XsP) David Alonso para que comparezca en el próximo Pleno y dé explicaciones de qué es lo que pasó, por qué, a juicio de este concejal, no se informó correctamente a los ciudadanos del aumento de la contaminación debido al incendio y si es que no funcionaron o no tenían hidrantes la empresa.

Aparicio, a este respecto, ha asegurado que explicará en el Pleno "con todo detalle" lo que pasó, aunque ha adelantado que hay fallos a veces en los sistemas particulares de las empresas, pero para eso funcionaron "perfectamente" los municipales, al intervenir la EMA para 'pinchar' una tubería y facilitar agua a los bomberos.

La actuación, según él, fue un "éxito" desde el punto de vista de la extinción del fuego, que todo apunta a que fue debido a un accidente. El fuego, ha insistido, se extinguió con una actuación "coordinada" del Cuerpo de Bomberos de Gijón y de Asturias.

Asimismo, ha recalcado que todo incendio provoca emisiones, pero ha remarcado que no hay que llegar al "alarmismo", con referencia al grado de toxicidad que XsP sostiene que se produjo. En cuanto a la información, ha señalado que a las 17.20 horas tuvo una llamada del gerente del Servicio de Emergencias del Principado y conforme se fueron teniendo datos se le fueron dando al concejal de la formación morada.

De vuelta a los hidrantes, ha apuntado que algunos son públicos, de competencia del Ayuntamiento, y luego están los que tienen las empresas. Ha reiterado, a este respecto, que todas las inspecciones realizadas fueron "positivas" en desguace Riestra. Falta saber, eso sí, lo que determine la investigación judicial.