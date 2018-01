Esteban Aparicio asegura que no hubo riesgo para la salud por el incendio del desguace Riestra 01:37 Incendio en las instalaciones de desguace Riestra. / José Simal El concejal de Seguridad Ciudadana señala que no hay constancia de que la nube de humo fuera tóxica porque no se quemaron neumáticos y las condiciones de ventilación «eran favorables» EFE Miércoles, 17 enero 2018, 17:22

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio, ha asegurado hoy que "no hubo riesgo" para la salud de la población como consecuencia de las emisiones provocadas por el incendio en el Desguace Riestra del pasado 4 de enero. El edil ha dicho no tener constancia de que la nube de humo fuera tóxica ya que no se quemaron neumáticos y las condiciones de ventilación y dirección del viento "eran favorables" y "facilitaron las labores de extinción" del incendio que "se acabó en tiempo récord".

El concejal de Seguridad Ciudadana ha comparecido hoy en el Pleno Municipal a petición del grupo de Xixón Sí Puede para explicar las causas y consecuencias del siniestro que adquirió grandes proporciones y generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Al inicio de la comparecencia, la alcaldesa Carmen Moriyón, ha confirmado que el Ayuntamiento ha abierto un expediente y que además el caso está siendo investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Aparicio ha afirmado que la empresa tenía un sistema de hidrantes, de acuerdo al Reglamento de Seguridad del Principado de Asturias, que fue utilizado al comenzar el incendio aunque "tenía poca presión" y dejó de funcionar.

El concejal ha dicho que las decisiones que se tomaron durante el incendio desde el ámbito municipal "fueron de absoluta tranquilidad" dado que las condiciones de ventilación "eran muy buenas" y había una "altísima probabilidad" de lluvias.

El concejal de Xixón sí Puede David Alonso ha criticado que el Ayuntamiento no tenga información de las condiciones legales y de seguridad de la empresa Desguaces Riestra, ubicada en San Andrés de Los Tacones, al oeste de la ciudad.

Alonso ha afirmado que la nube de humo provocada por el incendio ha tenido incidencia en la salud de la población, al aumentar "aún más" los elevados niveles de contaminación ambiental que se registran habitualmente en la zona.