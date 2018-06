Esteban Ibarra: «La connivencia de los clubes agrava el problema de los ultras» Esteban Ibarra. / AURELIO FLÓREZ El líder de Movimiento Contra la Intolerancia reclama al Ayuntamiento un plan municipal que sensibilice contra la violencia y el racismo I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 23 junio 2018, 03:57

El presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, reclamó ayer durante una visita a Gijón la elaboración de «planes municipales que eviten la proliferación de grupos ultras que tratan de seducir a la gente joven y utilizan el deporte para sus propios fines». Consideró necesario que a través de ellos se trabaje «en la educación y la prevención, para sensibilizar contra la violencia y el racismo y quitar así clientes a la intolerancia».

Ibarra, que ofreció en la Escuela de Comercio una charla organizada por el Observatorio Contra la Violencia de Gijón, lamentó cómo a pesar de que en España «tenemos una ley contra la violencia en el deporte de lo más avanzado en Europa», no se está aplicando «con la intensidad que debiera», algo que en su opinión ha contribuido a «agravar» el problema de los grupos ultras. «Una cosa es ser aficionado apasionado, incluso hincha, y otra ser ultra, que significa transgredir la ley y es un problema que perjudica a todos los aficionados, no solo dentro de los estadios». Criticó la «permisividad e indolencia»de la comisión estatal antiviolencia, así como «la connivencia de los clubes». Se refirió en concreto a «cuando un club ve un partido tras otro la existencia de un fondo ultra que protagoniza determinados sucesos y no plantea ningún problema. No puede ser que un presidente salga diciendo que un determinado grupo no existe. Su obligación es identificarlo y expulsarlo». Reprochó además al Consejo Superior de Deportes que no haya convocado en ocho años el Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. «Si nos hubieran convocado, se habría acabado el problema de los Ultra Boys. El Estado no puede abdicar en estas cuestiones». Alertó además de «la escuela que viene de Europa del este, que es muy peligrosa».

Por su parte el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, alertó de que los ultras del Sporting «han hecho generosas ofertas a otros clubes de la ciudad para ir a animarles. El Hostelcur les rechazó automáticamente. Y el Mavi La Calzada pecó de ingenuidad, pero en cuanto vio lo que había reaccionó y les echó».