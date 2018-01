«Los estudiantes de Organización Industrial logran empleo de inmediato»

La Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) sigue sumando apoyos a su demanda del grado de Ingeniería de Organización Industrial. Ayer, el presidente del Partido Popular gijonés, Mariano Marín, señaló que ve «incomprensible» que la Dirección General de Universidades del Principado haya rechazado la implantación de esta carrera, «que se oferta en veintiséis universidades españolas, tanto públicas y privadas, con muy buena aceptación entre el alumnado». De hecho, apuntó que «aquellos que han cursado esta formación de carácter transversal consiguen una integración en el mundo laboral prácticamente inmediata».

La razón, argumentó, es que «no solo proporciona una formación científica y tecnológica, sino que también se ocupa del área de la gestión empresarial, lo que otorga a los estudiantes que la cursan un perfil profesional que ha registrado un importantísimo auge en los últimos años». En este sentido, aludió «al consenso que existe entre autoridades académicas, profesores, alumnos y el mundo empresarial» para que se oferte. Compañías como TSK y Duro Felguera ya están formando a sus trabajadores en este perfil. Pero no son las únicas, según recordó el portavoz del grupo municipal popular. «Cada vez hay más empresas, tanto en el sector industrial como en el de servicios, que buscan incorporar a sus plantillas personas con este perfil profesional. Estamos ante una necesidad real del tejido empresarial asturiano, que busca su eficacia y eficiencia y a la que la Escuela Politécnica de Gijón, con muy buen criterio, pretende dar respuesta».

Por todo ello, lamenta que «la consejería no esté a la altura de las circunstancias y no haya sabido ver que este tipo de grados de ingeniería de organización son el futuro y que los campus que no dispongan de ellos quedarán rezagados, en perjuicio de sus ciudades y sus estudiantes, que tendrán que emigrar».

Al igual que Ciudadanos, presentará una proposición al Pleno (Xixón sí Puede propuso una declaración institucional). El objetivo es siempre el mismo: reivindicar su implantación y que Educación rectifique su decisión. «Hay que reacciona ya. Nuestro campus es de primera y no puede quedar estancado por prejuicios políticos hacia él, al que siempre Educación ha tratado con un cierto desprecio. La consejería se ha extralimitado y entrado en terrenos peligrosos, intentando regular planes de estudios, una labor que le corresponde únicamente a la Universidad de Oviedo».