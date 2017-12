«Quien estudie Ingeniería de Datos tiene ahora mismo el puesto de trabajo garantizado»

Antonio Bahamonde (Gijón, 1957) es catedrático del departamento de Informática, presidente de la Sociedad Científica Informática de España, director del Centro de Inteligencia Artificial, miembro del grupo de investigación de Aprendizaje Automático de la Universidad de Oviedo y uno de los principales impulsores de la propuesta para que la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón imparta el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.

-¿Qué es la ingeniería de datos?

-Son un conjunto de técnicas que consisten en manejar volúmenes de datos importantes de los cuales se pretende sacar un valor añadido. Manejar significa ser capaces de extraer, almacenar y analizar esos datos.

-¿Por ejemplo?

-Datos que tienen que ver con los movimientos de una persona, un vehículo o una flota de ellos o de todos los vehículos que puede haber en una ciudad. También, la información genética de un ser vivo o los datos que se producen con las llamadas de teléfono de una compañía de móviles... Todos estos grandes volúmenes de datos que, en muchas circunstancias, estamos generando de manera indirecta.

-¿Qué utilidad tiene el análisis de esos datos?

-Por ejemplo, la información genética de una persona puede tener repercusiones sanitarias, nos puede indicar qué tipo de terapia es la más indicada cuando se tiene una enfermedad de tipo genético. Cuando se trata de gestionar el tráfico de una gran ciudad, eso repercute en el nivel de contaminación y en el de ruido, en la calidad de vida de los vecinos, en la rapidez con que uno se puede mover por esa ciudad. Si se trata, por ejemplo, de una empresa con mucha interacción digital con sus clientes, puede prestar un servicio más ágil, más adecuado, adelantarse a las necesidades del cliente... En realidad, es sacar provecho de todos los rastros que estamos dejando.

-¿Qué salidas profesionales tienen estos estudios?

-La más directa, la contratación por grandes empresas (como, por ejemplo, Arcelor en Asturias), la banca, organismos de investigación y empresas de todo tipo. Luego hay otra salida bastante importante. Es la interacción que pueda tener esta titulación con otras de carácter técnico. Por ejemplo, un ingeniero mecánico puede verse potenciado si además sabe Ingeniería de Datos.

-¿Ya existe una demanda de este tipo de perfil en el mercado?

-Sí, existe una gran demanda. Los informes de todas las grandes agencias de prospectiva del mundo señalan que el potencial de este tipo de tecnologías es enorme, que se necesitarán millones de personas con este perfil en los próximos años que, ahora mismo, las universidades de todo el mundo no estamos siendo capaces de suministrar. Vamos por detrás de lo que necesita el mercado.

-¿Quién curse estos estudios tiene trabajo garantizado?

-En estos momentos, sí. Empresas importantes asturianas están contratando a profesionales de campos que están próximos, porque de esta especialidad todavía no los hay. Son titulados de Matemáticas o Informática con algún tipo de formación de posgrado. No obstante, un posgrado no es suficiente. Se necesita una formación importante de base que solo se puede conseguir con un grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.

-En España, solo se imparte en dos universidades. Otras tres lo harán en breve. De conseguirlo, la EPI sería el sexto centro con esta oferta. Adelantarse a otras comunidades sería contar con ventaja, ¿no?

-Desde luego que sí. Si somos capaces de acelerar los pasos necesarios para su implantación, entonces sí, jugaremos con ventaja. En casi todas las universidades que conozco están en fase de ofertar este tipo de grado. Nosotros vamos un poco más adelantados que el resto y deberíamos ser capaces de aprovechar esa ventaja competitiva. Luego hay otra cuestión importante. No se trata solo de ofertar este grado por una cuestión de oportunidad comercial; hay que aprovechar que en la Universidad de Oviedo, en concreto en el campus de Gijón, hay varios grupos de investigación de relevancia nacional e incluso internacional que se dedican a este tipo de tecnologías. Eso significa que podemos ofertar este grado con muchas garantías.

-La idea es que sea un grado semipresencial. ¿Cómo está planteado?

-Una parte de la enseñanza se llevaría a cabo 'online', a partir de vídeos, textos, interacción 'online' con los profesores. Y otra parte, presencial. En algún momento de la semana, los alumnos tendrán que ir al campus para resolver en grupos reducidos las dudas que hayan surgido tanto de teoría como de práctica.

-¿Qué ventajas tiene?

-Es un planteamiento más ágil que el presencial actual y permite aprovechar más el tiempo para, por ejemplo, hacer una doble titulación. También es muy importante para la gente que pueda estar trabajando. Hay otra ventaja. De todos los grados que están surgiendo, alguno, sin duda, va a ser también de carácter semipresencial. Eso nos permite intentar una coalición entre distintas universidades para compartir contenidos. Podemos compartir y extender lo que nosotros sabemos.

-¿Qué materias estudiarán los alumnos?

-Estudiarán informática, que es lo fundamental, pero solo la que tiene que ver con el almacenamiento y la gestión de los datos. Supondrá el 60 o 70% de la formación. Y una parte importante de matemáticas y estadística. Pero pensamos que también tiene que haber biología molecular y materias como el Derecho, porque la manipulación de grandes volúmenes de datos tiene repercusiones legales, y la Sociología. Por dos motivos. Porque la Sociología en sí utiliza técnicas de gestión de grandes volúmenes de datos y porque los profesionales de esto deben ser conscientes de las repercusiones sociológicas de usar este tipo de datos. Son materias nada habituales en nuestro campo pero muy importantes en la formación de este tipo de profesionales.