Libertad González, víctima de violencia de género: «Cuando fui al juzgado me dijeron que esto me había pasado por ser tan guapa» Libertad González, exconcejala de IU, a la derecha En marzo de 2017, su pareja sentimental por aquel entonces le propinó una paliza durante un viaje a Madrid PALOMA LAMADRID Gijón Jueves, 23 noviembre 2017, 18:42

Libertad González, exconcejala de IU en el Ayuntamiento de Gijón durante el pasado mandato, ha querido lanzar una mensaje de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género contando su propio caso. En marzo de 2017, su pareja sentimental por aquel entonces le propinó una paliza durante un viaje a Madrid. "Me encontré fuera de mi casa, llena de golpes, y lo primero que me dijo la Policía Nacional es que no estaba llorando y no me iban a dar un orden de alejamiento". González, que compareció ante los medios junto a la edil de IU Ana Castaño, criticó que el protocolo de atención a las víctimas "no existe" y que se sintió desamparada en los momentos posteriores a la agresión, que se produjo, de madrugada, en un hotel.

La situación no mejoró al llegar a Gijón. "Cuando fui al juzgado de Violencia de Género en busca de ayuda, con vergüenza y culpa, una persona me dijo que esto me había pasado por ser tan guapa". También afeó que en el Palacio de Justicia no exista separación entre el agresor y la mujer maltratada, incluso habiendo una orden de alejamiento de por medio, una medida largamente solicitada por la titular de dicho juzgado. Su expareja no puede acercarse a ella, que tiene protección.

Asimismo, apuntó que el policía encargado de su seguimiento como víctima de maltrato con orden de protección tardó dos meses y medio en ponerse en contacto con ella. En todo este proceso, González solo sintió el apoyo de la Oficina de Políticas de Igualdad: "Hasta que no fui a la psicóloga que atiende allí no empecé a mejorar".

La exconcejala de IU quiso mostrar su solidaridad con las mujeres que tienen miedo a denunciar. Apuntó que ser víctima de violencia de género no dependen de la formación ni el estatus social. "No tengo miedo a lo que digan de mí. Sé que voy a ser criticada, pero soy mujer y quiero decir lo que siento", añadió.