«Si expropia el Rick's el Ayuntamiento tendrá otro Villa Magdalena» Carlos Quiroga, ayer, en la terraza de su café junto a su perra border collie 'Linda'. / PALOMA UCHA «Cualquier negociación con la comunidad de propietarios y el bajo que ocupa el bar pasa por quedarnos donde estamos en la actualidad» Carlos Quiroga Propietario del Café Rick's M. MORO GIJÓN. Sábado, 23 septiembre 2017, 01:36

Carlos Quiroga cumplirá el próximo mes de enero once años al frente del Café Rick's, un negocio hostelero que ha evolucionado hacia clientes de hábitos diurnos y que siempre ha mirado de cerca a la playa y el mar. Una esencia esta última que ahora ve peligrar con el último cambio introducido en el Plan General (PGO) por decisión política. La modificación plantea que, para resolver adecuadamente la superficie final destinada a la playa verde, debe suprimirse el actual edificio de viviendas y el bar en planta baja para trasladar toda la edificabilidad a una zona más alejada del borde costero y obtener suelos de cesión.

-Asegura el concejal de Urbanismo que no habrá que llegar a las expropiaciones. Que todo se gestionará con acuerdos previos con los propietarios. ¿Se lo cree?

-Estoy decepcionado, porque nos hemos esforzado mucho en presentar propuestas urbanísticas para seguir aquí, que es una localización privilegiada. Está muy bien hablar de negociación, pero yo me pregunto ¿por qué no se negocia primero antes de tomar una decisión de este tipo? Nosotros llevamos mucho tiempo queriendo acordar una solución para integrarnos en la nueva zona que se pretende crear. Recogimos firmas para que no se tirara el edificio cuando se filtró que lo querían derribar y entonces desde los grupos políticos se nos trasladó que el Rick's se mantendría. Les dimos un voto de confianza y ahora vuelven a cambiar de criterio. El problema es que nadie sabe lo que nos van a ofrecer a cambio.

-¿Qué acciones van a poner en marcha de inmediato?

-Tendremos que volver a alegar en esta segunda información pública y seguir gastando dinero en abogados, arquitectos, presupuestos... El jueves día 28 tenemos una reunión de la comunidad de propietarios en el Hotel Begoña para analizar la situación y ver qué respuesta conjunta damos. Lo que tenemos claro tanto los vecinos como yo, como propietario del bajo que ocupa el bar, es que cualquier negociación pasa por quedarnos donde estamos en la actualidad. ¿Por qué no podemos pactar para rehabilitar y revestir la fachada e integrar el edificio en su entorno? Yo soy el primero que quiere que esta zona quede bonita.

-La presidenta de la comunidad de vecinos critica que la oferta de realojo es «una trampa». Que lo que se pretende es que sigan dándoles licencias en precario en la ubicación actual durante años para forzarles a mudarse.

-Sí, parece que que quieren cerrarnos el cerco y que nos muramos de asfixia. ¿Acaso es este edificio el más feo de Gijón? Con todo lo que hay hecho en el Muro van a tener que tirar precisamente éste. Le guste más o menos al Ayuntamiento estamos en un edificio que es legal y que está en suelo urbano consolidado. Cumplimos con todas nuestras obligaciones y queremos que se respeten también nuestros derechos.

-El PSOE es el único grupo que ha advertido de que una expropiación en ese ámbito puede salirle muy caro al Ayuntamiento.

-Si el Ayuntamiento expropia el Rick's tendrá aquí otra Villa Magdalena. Si no nos dejan otra salida tendremos que pleitear. Juegan con la economía y la vida de las personas. Quienes han decidido el cambio de nuestra ficha se escudan en que seguramente la orden de derribo ya no la dará ninguno de los que están ahora en el Ayuntamiento porque esta zona, según dicen, aún va a tardar muchos años en desarrollarse.

-En la parcela que tienen al lado el proyecto de centro comercial vuelve a ponerse de actualidad.

-Pienso que nosotros somos la justificación para contruir y permitir toda esa edificación en esos terrenos. ¿Qué sentido tiene levantar aquí un centro comercial para que el resto de los que tiene la ciudad queden vacíos? Mejor hacía el Ayuntamiento en comprar esas fincas ahora rebajadas de precio para hacer más playa verde.

-¿Qué tipo de negocio es hoy en día el Rick's?

-Es un local con una terraza delante del mar que vende 500 cafés y cuatro barriles de cerveza al día. No vivimos de las copas. Tenemos una clientela muy amplia, algunos llevan viviendo 30 años. No hacen falta porteros, porque nunca hay problemas.