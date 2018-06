Fade advierte de que no es momento de «hacer política» con la playa de Gijón

La Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) reclamó ayer a los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón «sensatez y prudencia para afrontar los problemas vividos en la playa de San Lorenzo y evitar «hacer política» sobre este asunto. Los empresarios demandan que «se eviten alarmismos innecesarios que pueden dañar el turismo en la ciudad, dejando trabajar a los técnicos municipales en la solución de un problema puntual que no debe empañar la imagen de Gijón como destino turístico de calidad».

El mensaje de la patronal no impidió que volviera a haber bronca política entre los grupos a propósito de las últimas declaraciones de la alcaldesa sobre la situación de la playa y el reparto de culpas con la entrada en juego de la Confederación Hidrográfica junto a la lluvia. Una crítica, la falta de limpieza de los ríos, que la regidora no mencionó en su comparecencia del pasado martes en la Comisión de Medio Ambiente. Por este motivo el concejal socialista César González considera que «la alcaldesa debe irse a su casa» ante la «incapacidad» demostrada para gestionar la crisis de los vertidos fecales en la playa. «Es intolerable que Moriyón busque una nueva excusa para explicar lo sucedido en San Lorenzo». El edil defendió que a Moriyón deben acompañarla tres ediles, Fernando Couto, Esteban Aparicio y Ana Braña, por su «pésima gestión» al frente de la EMA que aún no ha permitido iniciar la construcción del pozo de tormentas de Hermanos Castro.

El presidente de Emulsa, el edil Esteban Aparicio, replicó al PSOE que «ellos también han tenido errores tremendos, como el diseño de la red de saneamiento en su día, que otros hemos heredado». Otro error al que se refirió fue «el retraso de la depuradora del este, que no es imputable a ninguna de las personas a las que este concejal pide la dimisión». Sobre el pozo de tormentas recordó que se resolvió el contrato cuando presidía la EMA porque el informe geotécnicos daba resultados erróneos». Además destacó que el nuevo proyecto que se licitará el día 28 «mejora sustancialmente el que había, que no tenía tamices».

Por parte del PP, los concejales Pablo González y Manuel del Castillo reclamaron análisis, además del agua de baño, de la arena contaminada por bacterias fecales como los que se realizan en municipios como Almería para evitar la exposición sobre todo de los niños a estos microorganismos. «Moriyón es una adicta a la mentira. Le recuerdo que hay varios alcaldes condenados e inhabilitados por este tipo de cuestiones», recriminó González.