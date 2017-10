La familia de Germán pide que el joven agredido en Fomento pueda empezar la rehabilitación Familia de Germán, en una manifestación en apoyo al joven. / JUAN CARLOS ROMÁN. «Llevamos semanas esperando y no hay avance, no empieza el tratamiento», lamenta su hermana Marta OLAYA SUÁREZ Gijón Domingo, 1 octubre 2017, 15:54

"Nos dicen que no hay plaza para que empiece los ejercicios de rehabilitación y postrado en una cama no avanza». La familia de Germán, el joven agredido brutalmente en Fomento en julio, se muestra «indignada» por la demora en el tratamiento del joven, que sufre graves lesiones neurólogicas. «Llevamos semanas esperando y no hay avance, no empieza el tratamiento», lamenta su hermana Marta.

Germán se encuentra ingresado en el Hospital Central de Asturias. Permaneció más de un mes en la UCI para luego ser trasladado a planta.