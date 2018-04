Las farmacias se suben al carro del comercio electrónico con envíos exprés David Bayón Cuadrado, preparando un pedido 'online' en su farmacia. / ARNALDO GARCÍA Un establecimiento gijonés entrega productos de parafarmacia y medicamentos sin prescripción médica en menos de dos horas EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 12 abril 2018, 03:54

Productos de parafarmacia, antigripales, analgésicos, antisépticos o pomadas... de la farmacia a la puerta de casa en apenas dos horas. Igual que podemos adquirir ropa, alimentos o productos electrónicos a golpe de clic, sin colas y con un tiempo de espera mínimo, el sector farmacéutico se está apuntando al comercio electrónico y ya tiene un 32% más de presencia en la red que hace tres años, según el informe anual de la Asesoría Especializada en Oficina de Farmacia (Aspime).

Las farmacias emplean las redes sociales como un canal de comunicación a través del que informan de guardias o fidelizan a sus clientes, y las páginas web se convierten en un catálogo y vía de comunicación alternativa que puede servir para «pasar consulta» 'online' y ofertar productos básicos. Uno de los mejores ejemplos de la actualización que está viviendo este sector tradicional es la farmacia Cuadrado, una botica gijonesa de más de cincuenta años que dio el salto a internet en 2013 y acaba de integrar el envío en menos de dos horas de productos de parafarmacia y medicamentos no sujetos a prescripción médica en todo el concejo. «Queríamos ofrecer algo diferente», explica su responsable, David Bayón Cuadrado.

«Hace unos años vimos que era necesario vender por internet. Empezamos a vender 'online' ciertos productos de parafarmacia con la intención de mejorar las ventas; íbamos poco a poco mejorando la web y año a año hemos aumentado tanto el número de productos como la facturación», asegura. A día de hoy, venden más de 6.000 productos y superan los mil pedidos mensuales. Lo que pensaban que iba a ser un plus para el negocio se ha convertido en mucho más: «Tenemos casi tantos clientes 'online' como en la propia farmacia e, incluso, algunos de toda la vida que prefieren comprar por internet y recogerlo en el local».

A pesar de que en su web venden fundamentalmente productos cosméticos, la suya fue la primera farmacia de Asturias en conseguir la autorización para dispensar por internet medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, «siempre con la seguridad y la tranquilidad que aporta contar con un profesional farmacéutico detrás». Bayón considera que el consejo y la atención particular siguen siendo «imprescindibles» para este negocio, y traslada esa cercanía y personalización característica de la botica tradicional al mundo 'online' mediante correos electrónicos y un chat por el que responden a las dudas de los clientes. Preguntado acerca de si la 'farmacia electrónica' puede llegar a sustituir al comercio físico de toda la vida, el farmacéutico niega rotundamente esta posibilidad. «La venta 'online' es un complemento, un servicio más respaldado por la farmacia física. Pero la cercanía que un farmacéutico tiene con su cliente presencial no se puede replicar. La dispensación de medicamentos seguirá siendo presencial», opina.