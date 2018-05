La Federación Vecinal acusa a Foro de ocultar de los efectos del vertido Restos de carbón ayer en la arena cerca de la zona más próxima a la iglesia de San Pedro. / DAMIÁN ARIENZA La oposición lamenta que el gobierno local haya querido «minimizar el problema» y carga contra Esteban Aparicio por «sacar la lengua a pacer» M. MORO GIJÓN. Viernes, 1 junio 2018, 02:20

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) reclamó ayer que el equipo de gobierno asuma responsabilidades tras conocer los resultados analíticos del agua de la playa de San Lorenzo durante el incidente del pasado fin de semana. La entidad que preside Adrián Arias acusa de «desinformación cuando no ocultación de lo que era una evidencia». También urge «propuestas de acciones y medidas reales para que este tipo de vertidos no se repitan».

Para la federación, se ha vuelto a poner de manifiesto «el grave problema que vive la ciudad con respecto al tratamiento y depuración de las aguas residuales, sobremanera en la zona este», que ha sido denunciado en repetidas ocasiones por el movimiento vecinal gijonés. «Ya estamos hartos de una situación bochornosa en la que demasiados responsables se ponen de perfil».

Ante «esta dejadez y en ocasiones inoperante actitud» de las administraciones implicadas en la búsqueda de soluciones a este problema de contaminación medioambiental, la federación anuncia que solicitará información en los próximos días al Ayuntamiento sobre la situación real del emisario y las canalizaciones de la zona este de Gijón. No entiende la agrupación de colectivos vecinales que durante el sábado y el domingo, cuando era evidente la situación de gravedad, la responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento no realizase ninguna declaración pública ni informase a los vecinos.

César González, concejal del PSOE, cargó ayer contra el presidente de Emulsa, Esteban Aparicio. «Debe sacar menos la lengua a pacer y practicar la precaución política. Pese a haberse detectado un problema en el principal arenal gijonés, prefirió atacar a los grupos de la oposición, en vez de esperar a confirmar el resultado de los análisis », afeó González al edil, al que IU invitó a bañarse en San Lorenzo «a lo Fraga Iribarne» en Palomares. «Se superaron con creces los indicadores y debería haberse colocado la bandera roja», recriminó el edil socialista, quien lamentó que este tipo de situaciones se repetirá hasta que no esté operativo el pozo de tormentas de Hermanos Castro.

El concejal de Xixón Sí Puede David Alonso incidió en la necesidad de que ante lo sucedido el sábado y domingo en la playa el equipo de gobierno se convenza de poner en marcha un protocolo para actuar ante episodios similares de contaminación y «esto no vuelva a suceder». «El máximo para que se dictamine que el agua no tiene calidad de baño son 500 y hablamos de 800-900. La conclusión es que si el domingo se cogieron muestras de agua que en la escalera 12 superaban los 900 'E.coli', con una regla de tres sencilla, quiere decir que el día 26 estábamos con porcentajes mucho mayores», aventuró. «Estos datos también reflejan que negar la realidad no es la solución y que el señor Aparicio debería controlar lo que dice, porque él sí que genera alarma con sus palabras», sentenció.

Ciudadanos también cuestionó la gestión del equipo de gobierno durante el episodio de contaminación del pasado fin de semana. «En todo momento, y de forma absolutamente irresponsable, trataron de minimizarlo y eximirse de cualquier responsabilidad», criticó José Carlos Fernández Sarasola.

Suciedad acumulada

Para la formación naranja, en la reunión del Observatorio quedó claro que «el incidente fue grave y se debió a la falta de mantenimiento y limpieza de los diferentes elementos que componen la red de saneamiento y drenaje y a la carencia del pozo de tormentas de la zona este», asuntos en los que tiene algo que ver Foro.

«No hay que generar ningún tipo de alarmismo porque será difícil que algo así vuelva a ocurrir en un plazo corto de tiempo, ya que la tormenta arrastró toda la suciedad acumulada», añadió.