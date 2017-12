La federación vecinal rechaza cambios en el soterramiento hasta La Calzada

«Nosotros estamos cumpliendo estrictamente con los compromisos. El Ayuntamiento ha pedido la ampliación de la obra hasta La Calzada, pero todavía estamos esperando a conocer el alcance de esta situación». Íñigo de la Serna no incluyó el soterramiento de las vías gijonesas hasta La Calzada en su millonario anuncio, del pasado jueves, de inversiones ferroviarias en Asturias. Al día siguiente, desde su equipo se apuntó que ese gasto extra «puede superar los cien millones», tal y como adelantó EL COMERCIO.

Un discurso que no ha gustado a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana. Tan poco ha gustado que la directiva exige a la Administración central que «cumpla de forma escrupulosa» con sus compromisos con Gijón.

Según explicó a EL COMERCIO el presidente de la entidad, Adrián Arias, «ya fuimos escépticos con la lluvia de millones anunciada, sabemos que la alegría dura poco en la casa vecinal y dijimos que con los ministros de Fomento los actos de fe se nos habían terminado. Esperamos que no tengamos que ver de nuevo cómo otras ciudades y regiones se llevan las inversiones y Gijón sigue siendo una ciudad de segunda para los gobiernos centrales».

Anuncia movilizaciones porque «llevamos quince años en este lamentable estado»

Los integrantes de la federación vecinal tienen claro que rechazarán y responderán con una campaña de movilización si los compromisos de soterramiento no se cumplen.

«Queríamos hasta Veriña»

No olvidó el presidente vecinal que el soterramiento de La Calzada no era la única petición que pusieron sobre la mesa. «Nuestra propuesta de soterramiento es hasta Veriña, por lo que asumir el plan de La Calzada ya era renunciar a una parte de nuestra reivindicación -puntualizan desde la FAV- y no vamos a tolerar más renuncias».

En un paso más allá, Adrián Arias aseguró que «si el ministro considera que no hay dinero, que lo busque debajo de las piedras o lo pinte, pero Gijón lleva quince años en este lamentable estado y esto tiene que terminar. Los vecinos de Gijón no se merecen tanto desprecio».

De igual manera, el movimiento vecinal insta a las administraciones local y regional a que hagan causa común y demuestren unidad frente a Fomento en defensa de la posición vecinal. De la Serna dejó en mano de sus socios de Gijón al Norte, el Ayuntamiento de Gijón y el Principado, la toma de la decisión para poner en marcha todo el proyecto. «Deberíamos estar con el estudio informativo y el convenio firmado».