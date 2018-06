«Don Felipe tiene pinta de ser muy majo» La gijonesa Ainhoa Gallo Pellitero, ganadora en Asturias del concurso nacional '¿Qué es un Rey para ti?' MIGUEL ROJO Miércoles, 6 junio 2018, 05:41

La alumna Ainhoa Gallo Pellitero, que cursa 1º de la ESO en el Colegio Virgen Reina de Gijón y tiene 13 años, representará este año al Principado de Asturias ante don Felipe en la audiencia privada que ofrecerá a los ganadores de la 37 edición del concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?', patrocinado por Orange y su Fundación y organizado por la Fundación Institucional Española (FIES). Tras conocer el fallo del jurado en un acto celebrado ayer en Oviedo en el que todos los finalistas recibieron sus diplomas, Ainhoa resultó la vencedora con su original trabajo, realizado con figuras de plastilina sobre un tablero en el que representa al Jefe del Estado sosteniendo un gran paraguas con los colores de la bandera española, con el que protege y al mismo tiempo une a todos los habitantes de las distintas comunidades y ciudades autónomas del país. «Ya participé antes en el concurso y vi que el resto de trabajos eran muy creativos. El primero que presenté era muy simple, así que se me ocurrió este, más trabajado», explica la feliz ganadora. «El paraguas evita las tormentas que pueden caer encima de las comunidades autónomas, pero el Rey evita que España sufra ningún daño», explica. Del mismo colegio, entre el resto de finalistas, es una compañera de Ainhoa, Nerea, a la que quiso felicitar: «Su trabajo era muy original, un muñeco de plastilina que manejaba una carretilla de manzanas».

Comentaba Ainhoa, que acudió a celebrar al colegio con su familia, sus profesores y la directora del centro -la madre Marissa-, que sigue la actualidad del país «por los telediarios» y que es consciente de cuáles son los problemas a los que se enfrenta España en estos momentos de cambio de Gobierno y tensiones nacionalistas. ¿Sobre su futuro? Lo tiene claro: «Yo quiero ser criminóloga. Mi abuelo es policía nacional, y me gustaría ser investigadora. Sé que no será como en las series de la televisión, pero sí me gustaría dedicarme a solucionar crímenes», apunta esta joven a la que le gusta «viajar, quiero conocer todo el mundo» y que se ha centrado en el violín después de llegar a ser cinturón marrón de kárate, aunque también toca la guitarra y la flauta.

Sus padres, Patricia y Roberto, como comprenderán, están orgullosísimos. «Yo no me lo esperaba. Ellos confiaban en mí, pero tampoco pensaban que iba a ganar», supone. Sobre el Rey, Ainhoa dice que lo ve «muy abierto a todo el mundo, supongo que será muy majo», augura. Y quiere dedicarle el premio, sobre todo, «a mi madre, que me orientó y me animó mucho con el trabajo. Y al profesor, Jaime Llavona, que también me animó mucho. Fue mi tutor los dos cursos anteriores, ahora es Borja Presa».

«Siempre fue muy madura y muy responsable, pero qué voy a decir yo. Eso sí, debí engordar cuarenta kilos de orgullo hoy», decía su madre. «Es muy trabajadora, muy creativa», comenta Jaime Llavona. Se le da todo muy bien, ya ganó y fue finalistas de otros concursos. «Estamos muy orgullosos», celebraban entre risas y besos.