Félix Baragaño propone que Álvaro Alonso dirija la Feria de Muestras Álvaro Muñiz. / DANIEL MORA «Creo que es la solución más razonable y lógica cuando a finales de año se jubile Álvaro Muñiz», señala el director de la Cámara de Comercio I. VILLAR GIJÓN. Martes, 9 enero 2018, 01:45

La edición de 2018 de la Feria Internacional de Muestras, la número 62, será la última que tenga al frente a Álvaro Muñiz, que tras cuatro décadas ligado al certamen dejará vacante el puesto de director con motivo de su jubilación. Aunque los 65 no le llegarán hasta finales de año, la Cámara de Comercio ya ha empezado a buscar relevo. Y su presidente, Félix Baragaño, cree que la persona ideal es el secretario general de la entidad cameral, Álvaro Alonso Ordás.

A pesar de reconocer que «Álvaro Muñiz es una figura totalmente insustituible, como lo era Elías García, al que todos recordamos», Baragaño explicó que «en el corto plazo la solución más razonable será que el resto de personas de la organización vayan asumiendo poco a poco sus atribuciones. Y, en este caso, entiendo que debería ser el secretario general quien se haga cargo de esa responsabilidad. Es lo lógico y así será». El relevo llegará después de 18 años con Muñiz como máximo responsable directo de la Fidma, desde que en 2000, siendo director adjunto, sucediera a su vez a Pedro García-Rendueles, director general de la Feria durante 35 años, también hasta su jubilación. García-Rendueles compaginó esa labor con la Secretaría General de la Cámara, como ocurriría ahora con Álvaro Alonso.

Baragaño hizo este anuncio durante una entrevista en la cadena Ser en la que, pese a no expresar con claridad si en las elecciones camerales que tendrán lugar la próxima primavera optará a revalidar su cargo de presidente, sí dejó entrever que esta opción es más que posible. «Creo que para las instituciones es tan malo que haya personas que perseveren en los puestos durante periodos excesivos de tiempo, como que exista inestabilidad, con cambios prácticamente cada cuatro años. No es el momento de hablar de esta cuestión, pero pienso que la estabilidad de la institución debe prevalecer por encima de otros conceptos», argumentó. Añadió, no obstante, que de las elecciones saldrá un Pleno «tremendamente plural y que recoge todo el tejido empresarial» y que serán sus 54 integrantes los que acuerden entre ellos al presidente.

El presidente de la Cámara se refirió a otras cuestiones, como los avances prometidos en la variante de Pajares. «Que por fin se haya definido que por los túneles podrán pasar trenes de mercancías es fundamental, porque hacer una inversión multimillonaria como esta para luego tener que seguir llevándolas por la rampa era una absoluta aberración». Sobre la llegada de la alta velocidad a Gijón, consideró que no es un planteamiento «realista porque sería contradictorio con parar en Oviedo y en Pola de Lena. No le daría tiempo a coger una velocidad que solo se consigue en distancias medias y largas. Lo prioritario es que llegue a Asturias».