La Feria del Stock, el mejor escaparate

Comunicaron la noticia en la edición anterior de la Feria del Stock: a raíz de las buenas ventas alcanzadas a lo largo de tres años de participación en el certamen, daban el salto a la calle. Concretamente, a la de Uría. La tienda física de Geographical Norway abrió hace unos meses, pero no por ello dejan sus propietarios de participar en la feria en la que se dieron a conocer. Es el caso que mejor ejemplifica el escaparate que es la Feria del Stock para darse a conocer y, también, para potenciar la imagen de marca.

«Funciona muy bien, la gente es muy agradable y suele venir con ganas de comprar», asegura la dueña de este negocio, Marta Borja. Después de unas cuantas ediciones, está convencida de que «supone un escaparate estupendo para publicitar tus productos o marcas menos conocidos».

Lo ratificaban Marta Carolina Labrada y Rosa Hernández, dependienta y directora de tiendas, respectivamente, de The Beauty Corner. Su negocio no tiene nada que ver con el textil, pero también se sirvió del potencial publicitario de la feria. Hace ya tres años que acudieron por primera vez y no dudan de que el evento les ayudó a expandir su marca. Venden utillaje de peluquería y productos de belleza con descuentos de más del 50%. «Los clientes nos conocían aquí y luego nos llamaban pidiendo tienda física, que abrimos hace dos años», aseguran. «Ahora conocen más la firma que el local. Y venimos a darlo a conocer».

Pero el objetivo principal de la feria es vender, y de eso hubo mucho este intenso fin de semana en el que 11.451 visitantes recorrieron los 75 estands instalados en el pabellón 5 del Recinto Ferial Luis Adaro. El sábado fueron 4.294 las personas que se acercaron a buscar productos con descuentos de hasta el 80%, mientras que el domingo se animó mucha más gente: a lo largo de la jornada de ayer acudieron 7.157 visitantes.

Un gran éxito de afluencia que superó en más de 1.400 potenciales compradores las expectativas de los comerciantes y atestiguó, una vez más, que el veterano certamen gijonés del comercio con descuento tiene mucho recorrido.