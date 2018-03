Discrepancias en la comisión taurina por el «cambio de cromos» que propone Zúñiga Ciudadanos y Xixón Sí Puede no lo avalaron, por diferentes causas, y solo PP y Foro, en ausencia de PSOE e IU, le dieron el visto bueno ANDRÉS PRESEDDO GIJÓN. Viernes, 16 marzo 2018, 03:40

La intención del empresario taurino de Gijón, Carlos Zúñiga, de variar el contenido del pliego de condiciones con el que se hizo con la plaza de El Bibio con el objeto de minorar el número de toreros del Grupo Especial a contratar para la feria taurina de Begoña, chocó ayer con una importante, aunque minoritaria, resistencia entre los miembros de la Comisión de Expertos Taurinos instituida por el propio Ayuntamiento de Gijón.

Los representantes de Xixón Sí Puede, José Luis Royo, y de Ciudadanos, Fernando Guerra, mostraron su abierta discrepancia con la intención del empresario, aunque por diferentes motivos. El primero puso de manifesto que los pliegos estaban para ser cumplidos y que estarían vigilantes para, en caso contrario, ir a una impugnación. Por su parte, Fernando Guerra, en representación de la formación naranja, afirmó que la reunión era «irrelevante», pues ninguno de los miembros de la comisión estaba allí para determinar sus gustos personales y, mucho menos, para avalar el «cambio de cromos» propuesto por Zúñiga, o la legalidad o no de la modificación las condiciones de un pliego, cosa que le correspondería a los servicios jurídicos municipales.

Gustos personales

El empresario quiere traer a Morante y Ferrera en lugar de dos diestros del Grupo A

En la reunión, presidida por el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, como ya adelantó EL COMERCIO, se explicó que Zúñiga hijo pretende dejar en siete, en lugar de nueve, los diestros a contratar del Grupo Especial y, a cambio, traer a Morante de la Puebla y Antonio Ferrera. Para avalar este cambio, fuera de las condiciones del pliego, el empresario presenta cartas de Manuel Molés, Maritina Medio y un colaborador de Mundotoro, asegurando que Morante y Ferrera son mejores que la mitad de los que están, por escalafón, en el Grupo Especial y pilares esenciales, dicen, de las principales ferias. El planteamiento fue duramente criticado por Fernando Guerra aduciendo que el escalafón es el que es, a la vez que reiteraba que no estaban en la reunión para determinar los gustos personales de cada miembro.

Mariano Marín, del PP, y Jesús Martínez Salvador, de Foro, se mostraron, por contra, favorables a aceptar el cambio propuesto por Zúñiga, al igual que el resto de los miembros de la comisión, no representantes de grupos políticos y nombrados directamente por la Alcaldía, entre los que se encontraba la propia Maritina Medio. Xixón y Ciudadanos no firmaron la conformidad con el acta y, ahora, la propuesta pasará a los servicios jurídicos, que deberán de avalar, o no, la pretendida modificación del pliego.