Javier Fernández asegura que la transparencia no es suficiente para acabar con la corrupción

El presidente regional rechaza que España pueda verse como un país «con la podredumbre infiltrada en el tuétano»

I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 13 mayo 2018, 01:19

El presidente del Principado, Javier Fernández, rechazó ayer que los casos de corrupción «por destacados que sean, compongan el retrato fetén de nuestra sociedad» y alertó de una «esquizofrenia entre la corrupción padecida y la percibida» que en su opinión no es «inocua», sino que «tiene consecuencias reales». Afirmó en este sentido que «la percepción de la corrupción es un peligro cierto para la calidad de nuestra democracia, y uno de los más serios que la debilitan».

Fernández hizo esta valoración durante el acto de clausura del congreso que ha reunido este fin de semana en Gijón a cerca de cuatrocientos secretarios, tesoreros e interventores municipales. Tras referirse al último barómetro del CIS, que sitúa la corrupción y el fraude como la segunda mayor preocupación, se preguntó si España «es un país con la podredumbre infiltrada en el tuétano de su arquitectura social e institucional». Él mismo lo negó señalando que «no existe una corrupción cotidiana de alta intensidad y frecuencia» ni se da aquella «más letal que se integra en el sistema hasta el punto de que las instituciones públicas funcionan normalmente con ella o, lo que es peor, no pueden funcionar si no está». Apuntó que «es probable que la práctica más extendida sea esquivar el pago del IVA, a lo que no quito importancia pero que no nos define como un país carcomido». Y también «múltiples escándalos, relacionados básicamente con la actividad política, la empresarial o ambas mezcladas». Pero ante ellos «la justicia no ha dejado de funcionar, demostrando que no existen territorios vedados». Aseguró en este sentido coincidir con el economista Antón Costas «cuando asegura que España es el país europeo con mayor diferencia entre la corrupción percibida y la padecida».

El presidente abogó porque «este tipo de asuntos no se conviertan en sectarias armas arrojadizas que únicamente apuntan al contrario» y remarcó que «no se trata de atajar la corrupción escandalosa que abre los telediarios, sino que es necesaria una ética pública poderosa que impregne cada decisión privada». Destacó el «papel esencial» de los secretarios, interventores y tesoreros «en el freno de la corrupción». Y recordó que Asturias tiene en marcha un proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno «para el que he reclamado muchas veces un amplio consenso, siendo consciente de que con eso no bastará y que pensar que los casos de corrupción desaparecerán con una regulación determinada o la repetición de palabras como 'transparencia', a las que se conceden poderes cuasimágicos, es propio de la milagrería».

Durante el acto de clausura se entregó el Premio Cosital a José María Crespo, funcionario con habilitación nacional y director general del diario Público, cuya figura fue glosada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, amigo personal del homenajeado. Por el congreso también pasó este fin de semana el vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, quien destacó la independencia de secretarios e interventores como «garantía de legalidad».