Fernando Lastra admite que la Zona Logística de San Andrés carece de suministro eléctrico El Principado revisa el diseño de una subestación que quiere coordinar con la venta de parcelas. La obra está estimada en 15 meses RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Viernes, 25 mayo 2018, 03:03

El polígono de la ZALIA carece de suministro eléctrico para las empresas que quieran instalarse en el lugar. Así lo reconoció ayer el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. El también presidente de la sociedad que promueve este espacio logístico en San Andrés de los Tacones recordó que el Principado firmó en septiembre de 2012 dos convenios con HC para levantar en el lugar una subestación y ejecutar una línea subterránea de alta tensión. «Son necesarios para dotar de energía eléctrica, deberían ejecutarse, sin duda, de acuerdo con lo que diría cualquier persona sensata, y es lo que intentamos hacer ahora», explicó.

Su equipo se encuentra analizando el proyecto y las autorizaciones que entonces se le concedieron para «ver si siguen vigentes para hacer el encargo al operador» o hay que volver a tramitar parte de los mismos. «Hemos establecido conversaciones con la empresa eléctrica y estamos intentando prepararlo para llevarlo a cabo en una situación razonable», matizó.

En el momento en el que se lancen los trabajos, el plazo será de «unos quince meses, quizás algo menos», informó. La idea que maneja Infraestructuras es la de «acompasar» los trabajos con la venta de parcelas, de forma que «quien quiera instalarse pueda disponer de la electricidad, en caso de que la demanda se confirme». No quiso especificar qué ocurriría si no hay venta de parcelas, aunque justificó que en su momento no se levantara la subestación precisamente en que «la demanda no existía».

«Es muy difícil vender parcelas que no tienen accesos, comunicaciones de telefonía ni luz», recriminó el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, quien solicitó al Gobierno que «pida perdón» por los millones invertidos en el proyecto. El popular recordó que la red eléctrica a la ZALIA se incluyó en el plan de inversiones propuesto por HC a la administración autonómica para el periodo 2011-2014. Aquella programación estimaba en 10,5 millones el coste de la subestación y la línea subterránea.

Todo el plan exigía un desembolso de 158 millones, de los que hasta la fecha se han ejecutado 45. «Los planes que se diseñan y los convenios que se firman no se cumplen», afeó Cuervas-Mons. Para el popular, resulta «kafkiano» que la ZALIA se presente en internet como la zona logística del arco atlántico «y no tenemos ni electricidad».