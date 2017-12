Inician una campaña para que haya fiesta de Nochevieja en la plaza Mayor de Gijón Fiesta de Nochevieja del año pasado en la plaza Mayor. / Purificación Citoula La etiqueta #sialanocheviejaengijon acumula cientos de apoyos en Instagram IVÁN LLERA Gijón Lunes, 4 diciembre 2017, 14:21

La plaza Mayor de Gijón no será una fiesta esta Nochevieja. Por primera vez en casi dos décadas la ciudad podría quedarse sin campanadas, uvas, cotillón, sidra y música ante el Ayuntamiento. Los hosteleros que en 2011 asumieron la organización de la fiesta de Fin de Año tras la renuncia del Teatro Jovellanos (hoy integrado en Divertia) ya han hecho público que no se harán cargo del evento este año. Es lo que le han trasladado a la patronal hostelera Otea, a quienes hace unos días comunicaron su irrevocable renuncia a organizar la fiesta de Nochevieja. Alegan que no les «compensa» económicamente mantener la actividad.

La noticia no ha sentado del todo bien entre quienes habitualmente despiden el año desde la plaza Mayor. La etiqueta #sialanocheviejaengijon ha comenzado a circular por las redes sociales, traspasando incluso las fronteras de Asturias. La iniciativa partió de un modesto comentario en una publicación de la alcaldesa, Carmen Moriyón, en su cuenta de Instagram. Desde entonces, más de quinientos usuarios se han sumado a la petición, que ha comenzado a propagarse a través de los populares 'stories' y de la que, incluso, se han hecho eco personajes como Yola Berrocal.

El periodista gijonés Óscar Miguélez, uno de los promotores de la iniciativa junto a una de sus amigas, está sorprendido con la repercusión que está teniendo su iniciativa. «La gente está indignada, pero nadie se había atrevido a romper el hielo. Esperemos que sirva para que finalmente haya fiesta». Miguélez, que por trabajo vive en Madrid, confiesa que el del año pasado fue su primer Fin de Año en la plaza Mayor. Y le encantó. «Hay muy buen ambiente. Se pueden buscar soluciones para los problemas que haya, pero no celebrarla favorece a las fiestas privadas, más problemáticas y lejos del centro», explica al tiempo que reclama al Ayuntamiento que asuma una fiesta que reúne a gente «de todas las edades».