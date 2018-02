«La firma es falsa y burda» El tribunal de la Sección Octava, hoy en la sala de vistas / Ucha El presidente de Celuisma declara en el juicio por la falsificación de una rúbrica de su socio y hermano OLAYA SUÁREZ Gijón Jueves, 1 febrero 2018, 12:54

“No me consta que esta mujer, no me acuerdo como se llama, haya convivido alguna vez con mi hermano”. Celso Luis Fernández Espina, propietario del holding empresarial Celuisma, declaró hoy como testigo en el juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial contra Mercedes Rodríguez Chacón acusada de falsificar una firma de Manuel Celestino, socio en el importante conglomerado de empresas, con el objetivo, supuestamente de apropiarse de parte de la milmillonaria herencia. “Conozco perfectamente la firma de mi hermano y la firma de este documento es falsa y burda”, dijo categórico el empresario.

La procesada, para quien la fiscalía solicita una condena de un año y medio de prisión por falsedad documental, negó tajantemente haber falsificado la firma del que se supone que era su pareja sentimental en un documento en el que le autorizaba a gestionar una ganadería en Quintueles. “No falsifiqué nada, ese papel lo hizo para que yo fuese a presentar una denuncia a la Guardia Civil porque nos robaban, pero al final no fui”, aseguró.

Abundó en que había “convivido 31 años con Manuel Celestino”. “Era mi marido, hacíamos vida marital, social y notoria, yo incluso entregaba premios de equitación en Las Mestas en calidad de mujer del presidente de Celuisma”, argumentó.

El policía nacional especializado en caligrafía que compareció durante la vista oral apuntó que la firma “era falsificada a un 90% de seguridad”, en comparación con los documentos indubitados del hombre, fallecido en 2010.

La de hoy fue la segunda vez que se celebra el mismo juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo anuló la condena impuesta de cuatro meses de prisión dándole la razón a la acusaba, que alegaba que no había sido juzgada por un tribunal parcial. El tribunal que ahora la juzga está compuesto por tres magistrados distintos.