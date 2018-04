La Fiscalía rebaja de 13 a 5 años la pena al acusado de captar fieles para el Dáesh Momento de la detención del presunto yihadista en La Calzada, en 2016. / EFE Según el Ministerio Público, los informes policiales no han demostrado que Abdellah O.L. «hiciese el juramento de pertenencia al Estado Islámico» EFE Miércoles, 18 abril 2018, 15:57

La Fiscalía ha rebajado hoy de 13 a 5 años de cárcel la pena que solicita para un acusado de captar adeptos para el Dáesh, que fue contactado por un agente encubierto que le preguntó por Facebook sobre un viaje que quería hacer a Turquía, al no haberse acreditado que militó en la organización terrorista.

Por ello, el fiscal Pedro Rubira le ha retirado al término del juicio, que ha celebrado la Audiencia Nacional, la acusación por integración en banda terrorista, de forma que solo le atribuye los delitos de adoctrinamiento y exaltación del terrorismo y ha solicitado también 6 años de libertad vigilada.

Según el Ministerio Público, los informes policiales no han demostrado que Abdellah O. L. «hiciese el juramento de pertenencia al Estado Islámico» o que tuviese una relación «directa» con alguien de la banda terrorista.

El encausado, de nacionalidad marroquí, ha reconocido en el juicio la existencia de sus perfiles en Facebook y Youtube, pero ha negado que publicase o subiese vídeos de contenido yihadista en estas redes sociales para reclutar o adoctrinar a musulmanes.

Además, ha justificado que si llego a descargar algún vídeo fue «sin querer» o de manera «errónea», ya que en muchas ocasiones no conocía el contenido de los archivos que se bajaba de la red y ha apuntado que sus perfiles era privados y no visionó nunca ninguno de los vídeos.

Según el escrito de acusación del fiscal, el 11 de septiembre de 2016, la Policía registró su vivienda situada en la calle Venezuela de Gijón (Asturias) y halló en ella vídeos del Dáesh y también de los atentados del 11-S en Nueva York con amenazas a los Estados Unidos.

En una tableta encontrada en su casa, el acusado tenía además un acceso directo a un foro internacional del aparato de comunicación del Dáesh que exige para entrar un usuario y una contraseña.

Ante esto, Abdellah O. L., que según su abogado, tiene un 73 % de discapacidad físico-psíquica a raíz de un accidente laboral, no ha reconocido la existencia de estos archivos en su domicilio y ha señalado que intentó entrar en el foro del Dáesh, pero no le «interesó» lo que vio y salió de la página.

Abdellah O. L. ha reconocido que habló con un agente encubierto de la Policía que le contactó a través de Facebook pero ha negado que le contase que quería ir a Turquía para enrolarse en el Dáesh ya que él pensó que el agente hablaba de viajar allí «de vacaciones con sus amigos».

«Salam aleikum hermano, que tengas un buen viaje, inshaallah. No hermano, no conozco a nadie, ojalá pudiera ir yo pero ya sabes que tengo familia que mantener y mis padres me necesitan. Bueno hermano, espero que Allah te facilite el viaje», fue el mensaje que el acusado ha admitido que le envió al agente por Facebook.

El agente encubierto, que también ha declarado hoy, ha señalado que el acusado indica en dicho mensaje que tiene la voluntad de combatir personalmente, pero que sus circunstancias no lo permiten y que también bendice el viaje de su interlocutor.

Por su parte, el agente instructor del caso ha señalado que el acusado clasificó y agrupó contenidos yihadistas a través de enlaces, mediante los que ayudaba a otros usuarios a encontrar vídeos, pero ha reconocido que no se ha podido acreditar que él sea quien subiese esos vídeos a las redes sociales, ni que los visionase.