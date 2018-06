La fiscalía recurre la sentencia por el homicidio imprudente de Silvia El ministerio público solicita ante el TSJA que se condene a Celestino G. V. a 22 años de prisión al considerar que tuvo intención de matar OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Martes, 19 junio 2018, 00:44

La fiscalía recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial por la que se condena a Celestino G. V. por el homicidio imprudente de la que era su compañera sentimental, Silvia Hernández. El ministerio público muestra así su disconformidad con el veredicto de los miembros del jurado popular, quienes consideraron por unanimidad que en el desenlace de muerte de la mujer, de 34 años, no existió intención de acabar con su vida y que se debió a un imprudencia grave. El recurso de apelación se interpone ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por lo que será ahora un tribunal profesional el encargado de pronunciarse al respecto.

Tanto la fiscalía como la abogacía del Estado tipificaban lo hechos como constitutivos de homicidio y solicitaban para el acusado, Celestino G. V., una condena de 22 años de prisión. Por su parte, la acusación particular y la acusación popular, ejercida por la Asociación Abogadas para la Igualdad, señalan que se trata de un asesinato y pedían para el procesado la prisión permanente revisable. El juicio se celebró el pasado mes de mayo en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. El tribunal, tras el veredicto del jurado popular, impuso al acusado una condena de cuatro años de prisión por un delito de homicidio imprudente.

El mismo día que le fue notificada la sentencia, el 7 de junio, recibió también el auto de libertad y abandonó el centro penitenciario de Asturias en el que permaneció dos años y dos días en prisión provisional. La resolución judicial apreciaba la eximente incompleta de influencia de bebidas alcohólicas y el agravante de parentesco. Su abogado, Enrique Lamadrid, mantenía la inocencia de su defendido y pedía la libre absolución.

«El acusado causó, por grave imprudencia, la muerte de Silvia Hernández al producirse durante un forcejeo la herida en el abdomen que, pese a su aparente levedad, a la postre, provocó su muerte, considerando que el fallecimiento no es consecuencia directa del apuñalamiento», señala la sentencia.

En el fallo se añade: «Tampoco la intención directamente homicida se puede colegir de la propia mecánica comisiva, ya que las lesiones se producen con ocasión del forcejeo, compatible con las heridas en la mano que presenta la víctima, que no son propiamente defensivas (no tiene lesiones propias de intentar coger el arma homicida, según el informe forense); a lo que se añade que las heridas no revelaron su fatal resultado hasta varias horas después de su acusación». En su declaración durante el juicio, Celestino V. G. aseguró que ocurrió cuando intentó arrebatarle a la mujer el cuchillo con el quería suicidarse.