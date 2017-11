Fomento eleva a 80.000 euros el contrato para modificar el plan de vías El edil de Xixón Sí Puede, David Alonso. / AURELIO FLÓREZ Antes de fin de año se reunirá con la consultora Knight Frank para concretar el plazo de entrega definitivo de su análisis sobre el 'solarón' M. MORO GIJÓN. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:27

El Ministerio de Fomento acepta aumentar hasta los 80.000 euros la cifra de licitación para modificar el diseño urbanístico del plan de vías. La decisión de revisar los pliegos y adaptarlos para subir de 60.000 a 80.000 euros el precio de este contrato fue confirmada ayer por Adif y fue dada a conocer antes que nadie por el edil de Xixón Sí Puede y consejero de Gijón al Norte, David Alonso.

Alonso dejó ayer claro que el incremento de 20.000 euros le sigue pareciendo «insuficiente» para la complejidad del trabajo encargado y que así lo hará constar en la próxima sesión del consejo de administración de Gijón al Norte que, de forma no presencial, se convocará para aprobar dichos pliegos y la licitación.

«Estamos ante la gran obra de Xixón, una obra que no debería tener ningún tipo de color político, por lo que la solución técnica que se dé tiene que ser la mejor», remarcó el concejal, quien llegó a remitir a Adif un informe al respecto del Colegio de Arquitectos de Asturias para que reconsiderase el presupuesto de este contrato. «Ya advertimos que nos parecía poco 60.000 euros para todo esto y, aunque se agradece el esfuerzo de Adif por repensar esta licitación, la nueva cantidad sigue siendo a todas luces insuficiente, por lo que espero no estar aquí dentro de seis u ocho meses diciendo que la modificación del plan especial no se corresponde con el tamaño del proyecto que tenemos entre manos», expuso.

Estos 80.000 euros irán destinados a la modificación del plan especial redactado por Jerónimo Junquera y Javier Fombella hace una década y por el que se pagó en su momento, con cargo al erario público, 480.000 euros. El contrato impone al nuevo equipo redactor modificar en seis meses todos los documentos del plan de vías vigente: memorias informativa, descriptiva, de planeamiento y urbanización, normas urbanísticas, plan de etapas, estudio económico-financiero y los anexos de estudios complementarios en materia geológica, hidrológica, de tráfico y de soleamiento.

La modificación del plan urbanístico para todos los terrenos del 'solarón' comprendidos entre el Museo del Ferrocarril y la avenida Príncipe de Asturias viene determinado por el cambio de ubicación de la estación intermodal. Acercar la estación más al centro, situándola junto al Museo del Ferrocarril, invalida algunas de las edificaciones previstas y obliga a redistribuirlas de otra manera para, en todo caso, alcanzar la máxima edificabilidad de los usos del suelo legalmente posible. Además de los edificios el nuevo equipo redactor deberá reubicar los equipamientos y dotaciones previstos para hacerlos compatibles con la nueva posición de las vías y de la estación intermodal.

Fomento tiene más frente abiertos en relación con el plan de vías y el metrotrén de aquí a final de año. Uno de ellos es el análisis encargado por Gijón al Norte a la consultora inmobiliaria internacional Knight Frank para desbloquear la venta de las parcelas del 'solarón' entre la iglesia de San José y el Museo del Ferrocarril. Adif, cuyo presidente visitará pronto la ciudad, se reunirá en diciembre con la firma para concretar el plazo de entrega definitivo del estudio.