«En Foro todos debemos regirnos por los estatutos», dice Moriyón sobre Coto Carmen Moriyón y Pedro Leal, junto con otros miembros de Foro, en la sede de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Asegura que en el partido «hay una ilusión tremenda» para el 29 de septiembre y que no hay «dudas de que va a velar por un cumplimiento exquisito de todo este procedimiento» IVÁN VILLAR Gijón Miércoles, 20 junio 2018, 14:01

La alcaldesa de Gijón y presidenta de la comisión directiva de Foro en la ciudad, Carmen Moriyón, recibió esta mañana al nuevo presidente del partido, Pedro Leal, sobre quien dijo tener «confianza en que hará una labor impecable en lo que le corresponde en los próximos meses, que es conducirnos al tercer congreso de Foro de manera satisfactoria para todos los afiliados». Consideró que en la formación «hay una ilusión tremenda» de cara a esa cita programada para el 29 de septiembre y aseguró no tener «dudas de que va a velar por un cumplimiento exquisito de todo este procedimiento». Destacó que Leal «es un compañero todoterreno y siempre encuentra la manera de ayudar a todos cuando se le pide».

En lo que respecta a lo ocurrido en el partido en los últimos días, con la renuncia de Cristina Coto a la presidencia de Foro Asturias, a la portavocía en la junta general y su anunciada renuncia al acta de diputada, Moriyón se limitó a incidar, «sin querer pronunciarme sobre temas concretos», que en la formación «hay unas normas por los que debemos velar. En lo personal, no hay nada contra nadie. Pero estamos en una organización que al final, para bien de todos, tiene que regirse por un camino, que son los estatutos. No valen los pareceres ni los comentarios subjetivos, sino la norma del partido. Y dentro de esa norma, el grupo parlamentario resolvió sus cuestiones en un momento puntual. No en una esquina, ni en un café, sino en las comisiones legalmente convocadas, en las que cada uno votó libremente». La alcaldesa consideró que «los estatutos del partido son la casa de común que nos ha de unir a todos. Dentro de ellos, lo que queramos. Pero no otras cosas».

Moriyón eludió pronunciarse sobre su posible candidatura a la presidencia de Foro en el próximo congreso regional, señalando la necesidad de «respetar los tiempos». Tampoco lo hizo Pedro Leal, quien señaló que su visita esta mañana a la sede de Foro Gijón no obedece más que «a mi compromiso de cercanía y apoyo a todas las comisiones directivas locales». De hecho su primera visita, ayer, fue a Oviedo. El presidente de Foro sí destacó «el gran trabajo que hace la comisión directiva de Gijón con esfuerzo, dedicación y compromiso con los gijoneses», hasta el punto de definirla como «un ejemplo de lo que deseo que sean todas las comisiones directivas locales de Foro en Asturias». Durante el encuentro con Moriyón se analizaron los programas de la formación de cara al futuro. «Disponemos de uns programas serios en Asturias y Gijón, que son garantía de progreso para todos los ciudadanos, sobre todo cuando lo encabezan personas de fiar que cumplen su palabra», destacó Leal.