«Foro no quiere que se vea que este año deja 54 millones sin gastar», dice Pérez José María Pérez, en el centro, antes de la cena de confraternización de los socialistas gijoneses. El PSOE atribuye a sus «aspiraciones autonómicas» la negativa de la alcaldesa a vincular el presupuesto a una cuestión de confianza I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:35

El portavoz socialista, José María Pérez, consideró ayer que la negativa de la alcaldesa a vincular la aprobación de las cuentas municipales para 2018 a una cuestión de confianza «es la triste confirmación de que Foro no tiene ningún interés en que haya presupuestos» y consideró que la prórroga «es la mejor vía que tiene el equipo de gobierno de evitar que se ponga en evidencia su mala gestión». El concejal se refirió a este respecto a los últimos datos de ejecución presupuestaria remitidos por el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda, correspondientes al 30 de septiembre. En ellos se incluye una estimación de gasto para el cierre del ejercicio en la que se señala que a 31 de diciembre quedarán sin ejecutar 54,7 millones de euros del presupuesto municipal (51,8 millones del Ayuntamiento, 2,8 millones de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y 158.000 euros de la Fundación de Cultura). «Quizás quieren que con la prórroga esto pase inadvertido y no llegue a la opinión pública», indicó, añadiendo cómo una baja ejecución condiciona además las cuentas del año siguiente, pues el límite que permite la regla de gasto para 2018 será menor. «La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal llamó esta semana al Ayuntamiento para haber si había algún error en la documentación enviada, porque le parecían escandalosos unos niveles tan bajos», aseguró.

Pérez recordó que la aprobación de los presupuestos municipales vinculados a una cuestión de confianza es «un mecanismo muy sencillo» que permite la ley y que se usó, por ejemplo, en Avilés para sacar adelante las cuentas de 2017. De acuerdo con lo que recoge la ley de régimen electoral, si la alcaldesa presentase esa cuestión de confianza y la perdiera, los presupuestos quedarían igualmente aprobados y la confianza otorgada si en el plazo de un mes desde esa votación no se presenta una moción de censura que prospere. «Para ella no tendría más efectos que hacer patente si tiene o no el apoyo del Pleno. ¿Cómo es posible que con un procedimiento tan simple decida que no lo hace? Pues porque, con perdón, no le importa un carajo que haya presupuestos».

El portavoz socialista consideró que detrás de esa negativa pueden existir además cuestiones más personales. «Esto tiene que ver con sus aspiraciones autonómicas. Pero no deben pagar las consecuencias los ciudadanos, que tienen derecho a que el Ayuntamiento use todos los recursos de los que dispone y que la alcaldesa bloquea con esta actitud».