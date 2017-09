Foro rechaza el IBI diferenciado porque «puede frenar la actividad económica» Xixón Sí Puede pide «evitar alarmismos y populismo del malo» porque la medida, que apoyan PSOE e IU, «solo afectaría a 15 empresas» I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 29 septiembre 2017, 02:11

La concejala de Hacienda, Ana Braña, se ha manifestado en contra de aplicar en 2018 un IBI más elevado a los inmuebles de uso no residencial cuyo valor catastral supere el millón de euros, como piden los tres grupos de la izquierda. A la espera de que el oportuno estudio económico de las enmiendas presentadas por PSOE, Xixón Sí Puede e IU determine a cuántas propiedades afectaría esta medida y cómo repercutiría en la recaudación, la edil de Foro aseguró que «nuestra postura de partida es votar no» a esa propuesta. Recordó, no obstante, que los tres grupos que apoyan este cobro diferenciado suman mayoría en la Corporación, por lo que si en la comisión de Hacienda del martes se pusieran de acuerdo en el tipo aplicable a estos bienes -el PSOE pide que sea del 0,59% y los otros dos del 1,10%-, la medida se incorporaría al proyecto de ordenanzas fiscales que se votará definitivamente en el Pleno el 11 de octubre.

Braña justificó el rechazo de su grupo en que el incremento de la presión fiscal «puede ser un freno a la actividad económica, que no compartimos». Añadió que «puede darse el caso de que aunque el objetivo de la izquierda sea atacar a las grandes empresas, el valor catastral de una propiedad puede estar subdividido en varios negocios pequeños». En este sentido dijo «compartir» la postura de agrupaciones empresariales como Fade, la Cámara de Comercio o la Unión de Comerciantes de Gijón, contrarios al cobro de este IBI diferenciado. «Hay un riesgo de gravar la actividad económica de empresas que generan empleo y riqueza en la ciudad», añadió.

La concejala de Hacienda señaló además que «los impuestos no deben utilizarse de forma arbitraria». Recordó en este sentido que «el valor catastral de un inmueble no determina los beneficios de una empresa» y que, en todo caso, para gravar sus resultados económicos ya existe «el impuesto de sociedades». Del mismo modo, indicó que «el IBI sirve para nutrir las arcas municipales y garantizar unos determinados servicios públicos, pero no para redistribuir la renta. Eso se hace con el IRPF, que es el impuesto más progresivo que hay».

Entre 5 y 6 millones

Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede, acusó por su parte a los partidos críticos con esta propuesta de incurrir en «alarmismo y populismo del malo haciendo creer que va a afectar al pequeño comercio y hostelería». Según sus estimaciones, el nuevo IBI únicamente afectaría a «unas quince empresas en todo el concejo». Recordó por otra parte que el Ayuntamiento da cada año «entre cinco y seis millones de euros en ayudas» a la actividad empresarial, algo que es posible gracias a la recaudación fiscal. «Si no redistribuimos, la Fade tendrá que decir a las empresas a las que representa por qué no va a haber ayudas públicas». Sobre el motivo de fijar el umbral en un millón de euros, respondió que se hace «porque hay competencia para ello».

Ciudadanos replicó que las grandes empresas «ya son las que más IBI pagan por el tamaño de sus inmuebles».