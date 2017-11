Foro trabajará «con el resto de grupos» tras el 'no' anunciado por Xixón Sí Puede «Ha sido un rechazo conjunto: el de ellos a los presupuestos, pero también el nuestro a sus propuestas», dice Couto I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:37

Después de que el lunes la asamblea de Xixón Sí Puede se pronunciase en contra de apoyar los presupuestos municipales para 2018, el portavoz de la junta de gobierno, Fernando Couto, aseguró ayer que Foro «seguirá trabajando con el resto de grupos que aún no han dicho que no quieren colaborar». El concejal destacó que la postura adoptada por la formación morada «ha sido un rechazo conjunto: el de ellos a nuestro proyecto, pero también el nuestro a sus propuestas» y aseguró que «aparte de la remunicipalización de la ayuda a domicilio, hay más cuestiones en las que tenemos diferencias importantes. Llevamos años aguantando el mensaje de que tenemos un acuerdo con Xixón Sí Puede diferente a la relación con otros grupos y reiteradamente hemos dicho que no es nuestro socio. De hecho, de tres presupuestos se ha abstenido en uno y con este, según parece, habrá votado en contra de los otros dos». El edil remarcó la «voluntad real» del equipo de gobierno en que Gijón pueda contar con presupuestos en 2018, a lo que añadió que «Foro ni veta grupos ni tiene preferencias, su único objetivo es que Gijón mejore».

Pidió, no obstante, «desdramatizar» lo que supondría tener que trabajar de nuevo con una prórroga presupuestaria, «porque aunque no es lo más cómodo y evidentemente hay proyectos que se retrasan, no sería la primera vez. Y en las anteriores hemos visto que lo que obedece al sentido común sale adelante».

Ciudadanos celebrará esta tarde una asamblea para informar a sus afiliados sobre las negociaciones.