La Fundación Cajastur estrecha su relación con el Albergue Covadonga Lorenzo Mariñas, presidente del Patronato de la Fundación Albergue Covadonga; la consejera Pilar Varela, la directora del albergue, Cristina Avella, y Carlos Siñeriz, de la Fundación Cajastur. Continuará con la financiación del programa que cada año presta asistencia a más de mil personas GIJÓN. Miércoles, 30 mayo 2018

Las fundaciones Albergue Covadonga y Cajastur suscribieron ayer el convenio de colaboración, por el que se renueva el apoyo económico de la segunda a los programas de acogida y asistencia que desarrolla el Albergue Covadonga, que anualmente da asistencia a más de 1.000 personas desfavorecidas y en situación de exclusión social. Un refuerzo en la colaboración que se produce coincidiendo este año con el trigésimo aniversario desde que el albergue se pusiese en marcha en Gijón.

En el acto, que contó con la presencia de la consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela, también participaron el director general de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Carlos Siñeriz; la directora de la Fundación Albergue Covadonga, Cristina Avella Camarero, y Lorenzo Mariñas, presidente del Patronato de dicha fundación. El programa financiado por la Fundación Cajastur es un recurso residencial para personas sin hogar, residentes o visitantes de Gijón, que acuden al albergue y no tienen un techo donde vivir de manera habitual o puntual.

Además del alojamiento, se facilita también una adecuada alimentación a los usuarios, además de servicios de aseo e higiene y otras cuestiones que puedan surgir en el proceso de promoción e incorporación social de la persona, que es el objetivo principal del programa.

El colectivo al que está dirigido este son las personas y familias sin hogar que no disponen de recursos económicos o no pueden gestionarlos adecuadamente. Suelen ser personas que no tienen apoyos sociales o familiares, lo que hace su situación aún más vulnerable.