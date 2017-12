El fútbol femenino reclama que el proyecto para su campo se apruebe antes de fin de año I. V. GIJÓN. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:32

Representantes del Gijón Fútbol Femenino y el Unión Club Ceares urgieron ayer al gobierno municipal a aprobar antes de fin de año el proyecto prometido para la construcción de un campo de fútbol de uso exclusivo para equipos femeninos. «Nuestra lucha tenía que haber acabado cuando se aprobó una partida de 200.000 euros para llevarlo adelante. Si no lo van a hacer, no quieren o no pueden, que salga el responsable a decirle a las niñas que su propia ciudad es quien le pone pegas para que pueda practicar su deporte», criticó Mayra Espíritu, coordinadora de la Escuela Mixta de Fútbol. Ambos clubes y Xixón Sí Puede, su principal respaldo en la Corporación, consideran como la mejor opción construir el nuevo campo anexo al de La Cruz, en Ceares.