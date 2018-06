Jon Santacana: «Las limitaciones solo dependen de tus ganas de mejorar» Discapacitados, en los estands informativos del certamen. / A. FLÓREZ 150 discapacitados tomaron parte en las jornadas organizadas por la Fundación ONCE en el recinto ferial GUILLERMO TELLADO GIJÓN. Jueves, 7 junio 2018, 03:48

Los jóvenes con discapacidad tienen un problema adicional para encontrar trabajo. «Muchas empresas no se acuerdan de nosotros. No están dispuestas a contar con nuestras capacidades», afirma Úrsula Fernández, una de las 150 jóvenes participantes en el 'Game por el empleo' organizado ayer en el recinto ferial Luis Adaro por la Fundación ONCE con el objetivo de tender puentes entre el ámbito empresarial y estos jóvenes.

La jornada comenzó con las conferencias de los medallistas paralímpicos Jon Santacana y Marta Arce, quienes enviaron un mensaje dirigido principalmente a los empresarios. «Aunque algunas personas discapacitadas ya estén integradas en la vida laboral, aún quedan muchos pasos por recorrer para que esto deje de ser un problema en el futuro», señaló Santacana. Con este objetivo, las firmas participantes en estas jornadas les ofrecieron ayer la oportunidad de sentirse integrados en un espacio donde se les brindó información laboral, formación y comprensión a partes iguales. «Estos talleres son muy intensos, ya que queremos que quienes vengan a aquí puedan irse concienciados de que no está todo perdido», afirmó Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de la Fundación ONCE.

ALSA fue una de las participantes en el 'Game por el empleo'. «Aquí también les ofrecemos la oportunidad de participar en los cursos de formación, que son fundamentales para que en el futuro sepan a qué quieren dedicarse», explicó la responsable de recursos humanos, Isabel López.

Paliar el miedo al rechazo fue uno de los propósitos de la cita, que los asistentes lograron en mayor o menor medida. «Ha sido una gran oportunidad para potenciar nuestras debilidades», destacó Úrsula Fernández, muy satisfecha con esta cita.