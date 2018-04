Los garajes rescatados a Ceyd tienen problemas de humedades y de seguridad Rampa de entrada al aparcamiento del Parchís. / AURELIO FLÓREZ El subterráneo del Parchís debe cambiar uno de sus accesos peatonales para adecuarlo a la normativa contra incendios IVÁN VILLAR GIJÓN. Domingo, 22 abril 2018, 01:07

Dos de los tres aparcamientos subterráneos para residentes explotados en régimen de concesión por Ceyd, y cuyo rescate acaba de poner en marcha el Ayuntamiento, tienen deficiencias a pesar de su reciente construcción. Se trata en concreto de los situados bajo la plaza del Instituto (Parchís) y la avenida de Castilla. Ambos presentan problemas de humedades y el primero, además, de seguridad, al no cumplir uno de sus accesos con las exigencias de la normativa contra incendios.

Según recoge un reciente informe técnico encargado por el Ayuntamiento, en el Parchís «los usuarios denunciaron desde el primer momento la presencia de humedades en los paramentos perimetrales, e incluso el servicio de Arquitectura, tras recibirse las cinco plazas municipales, informó de este problema y de la ausencia del más mínimo tratamiento superficial del muro pantalla». Tras esas quejas se acometieron mejoras como la construcción de unos paramentos trasdosados con respecto al muro pantalla -dejando en medio una cámara de aire-, la ejecución de una canaleta de desagüe en todo el perímetro y «el ocultamiento o embellecimiento del muro pantalla con unas lonetas». Pero aunque estas medidas «cumplen estéticamente y permiten la aireación de los muros», no resuelven la cuestión de fondo.

«El problema de las infiltraciones está razonablemente controlado, pero no está definitivamente resuelto y no debe pensarse que quepa una solución fácil y barata», señala el informe. Apunta a este respecto que «lo ideal sería la impermeabilización por la cara exterior, pero ahora es inabordable por desproporcionado». Los técnicos concluyen que la única solución «económica, práctica y eficaz» es la adoptada, es decir, crear una cámara de aire ventilada y canalizar el agua que entre. Señalan que los usuarios «tendrán que convivir con ese problema», si bien añaden que «más allá de la desagradable sensación y de la aceleración de la degradación que podría ocasionar en determinados elementos o instalaciones, no debe esperarse que comprometa la seguridad del inmueble».

Las humedades también están «generalizadas» en los muros del garaje de la avenida de Castilla, « algunas por efecto de la capilaridad y otras por infiltraciones de agua en las juntas de los muros pantalla perimetrales». La única medida adoptada en este subterráneo ha sido la ejecución de «unas canaletas de drenaje al pie de los muros» y la colocación de «medias cañas de PVC en las juntas que mal disimulan el arroyo del agua a través de las mismas». Como en el caso anterior, los técnicos señalan que «lo ideal hubiese sido que durante la ejecución se hubiera impermeabilizado la cara exterior, pero esa labor ahora resultaría inabordable y totalmente desproporcionada», por lo que plantean como opción más factible, «si en algún momento fuese estrictamente necesaria», la construcción de nuevos paramentos interiores, dejando una cámara de aire ventilada con respecto al muro pantalla y canalizando el agua que se pudiera infiltrar.

Menéndez Valdés

En el Parchís al problema de las humedades se suma el erróneo diseño del acceso peatonal desde la calle Menéndez Valdés, que incumple la normativa contra incendios en lo que respecta a la ubicación y el sentido de apertura de la puerta de emergencia, que solo abre hacia adentro. «La escalera no se ajusta al proyecto base al que se concedió en su día la licencia», dicen los técnicos. Para solucionarlo, el Ayuntamiento prevé autorizar a la comunidad de propietarios del garaje a construir en este entrada una cubrición similar a la que existe en el acceso peatonal desde la calle Jovellanos.