El Pleno de Gijón rechaza la gestión municipal del Palacio de Revillagigedo Foro iniciará conversaciones con la Fundación Cajastur para dotarlo de contenido, pero se opone al museo I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 18 enero 2018, 03:06

El Pleno rechazó la iniciativa del Partido Popular para que el Ayuntamiento negocie con la Fundación Cajastur el traspaso de la gestión del Palacio de Revillagigedo, pese a que los populares aceptaron una enmienda para que cualquier decisión viniera precedida de un informe sobre su estado y sus costes de funcionamiento y supeditara la operación a que su viabilidad económica estuviera garantizada.

El equipo de gobierno sí aceptó un ruego de Xixón Sí Puede para iniciar conversaciones con la fundación bancaria de cara a la revitalización de este edificio como centro cultural y social, si bien la concejala de Educación y Cultura, Montserrat López, descartó la posibilidad de darle un uso museístico, porque no está preparado para ello. «Nunca fue un museo, solo un centro expositivo», indicó, señalando que para adecuarlo a ese fin serían necesarias importantes mejoras. Añadió que la superficie que ofrece para la exhibición de obras no es muy superior al que existe actualmente en la Casa Natal de Jovellanos. En este sentido, aseguró que para dar salida a las colecciones artísticas municipales que actualmente no pueden exponerse por falta de espacio «seguimos apostando por la antigua fábrica de tabacos». Recordó que esa era la propuesta que iba en el programa municipal de Foro, «pero solo somos ocho concejales. Y todos los demás grupos, salvo Ciudadanos, estuvieron en contra del Museo de la Ciudad en Tabacalera y del proyecto que se hizo en 2011 y que ahora quieren tirar a la basura, porque ni al PSOE le interesa ya».

Pista de patinaje

Por otra parte, el equipo de gobierno aceptó el ruego del PP para que la pista de patinaje de Moreda lleve el nombre de Manuel Francisco López, 'Manolín', árbitro internacional gijonés fallecido hace un año.