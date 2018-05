«La gestión de la rula debería estar en manos de las cofradías»

-¿Vería con buenos ojos que el Ayuntamiento acabe comprando y desarrollando la Ería del Piles si falla la iniciativa privada?

-No cabe duda de que nos choca, porque tradicionalmente no estamos acostumbrados a que el Ayuntamiento haga este tipo de actuaciones. Al final no es un problema de actuación pública o privada. Todos deseamos lo mejor para esa parcela y si realmente no se puede desarrollar por la iniciativa privada, bienvenida sea la iniciativa pública para lograr reconducir ese área de Gijón que es un lujo y que ahora pasas delante de ella y es un auténtico dolor ver cómo está.

-¿Le preocupa la situación actual de Lonja Gijón?

-La Cámara participa por un compromiso de que la rula no desapareciera. Debería estar en manos de las cofradías de pescadores porque son las que conocen realmente el sector. Nosotros aportamos poco allí, lo que sí hacemos es participar en los consejos y cuando nos han pedido un préstamos participativo lo hemos dado y hemos tratado de ayudar para que saliera adelante. Todos los líos que han salido a la luz son desagradables y preocupan a los socios. Esperamos que este tipo de irregularidades que conocemos de forma indirecta no se vuelvan a producir.