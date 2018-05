Gijón promueve una declaración de apoyo a los trabajadores de Burger King Arnaldo García La plantilla, formada por 75 personas de los tres centros ubicados en Begoña, la playa y Foro, se queja de incumplimientos en el pago de los salarios y de las horas extra EUROPA PRESS Lunes, 7 mayo 2018, 12:45

Los seis grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón han acordado este lunes aprobar en el Pleno de esta semana una Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores del Burger King de Gijón, quienes llevan meses reivindicando que la empresa que se ha hecho cargo de la franquicia el pasado 1 de enero, Grupo Nalón cumpla con las condiciones laborales acordadas en 2014 por la anterior propietaria de los locales.

Así lo ha señalado en rueda de prensa en el Consistorio, acompañado con representantes de todos los grupos municipales con los que se han reunido este lunes, un portavoz de la plantilla del Burger King, Aarón Parada.

Entre otras cosas, la plantilla, formada por 75 personas de los tres centros ubicados en Begoña, la playa y Foro, se queja de incumplimientos en el pago de los salarios y de las horas extra, de las que no siempre se contabilizan, según él, quien ha recalcado que existe un exceso de jornada y que no se cubren ni se pagan correctamente las bajas laborales.

Ha dejado claro, en este caso, que no piden más que se respete lo que ya tenían, tal como están obligados al subrogar a los trabajadores.

Parada ha apuntado que no se trata de un problema de liquidez, sino que no quiere cumplir con las condiciones laborales. Y aunque han intentado llegar a un acuerdo por la vía del díalogo, ha señalado que a los trabajadores no les ha quedado más remedio que acudir a la Inspección de Trabajo y al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), sin que hayan tenido respuesta positiva por la empresa, que incluso les ha 'amenazado' con cerrar los locales, según Parada.

Asimismo, llevan a cabo concentraciones frente a los Burger King de Gijón, este miércoles, a las 12.00, y el próximo miércoles se movilizarán frente al local de Foro.