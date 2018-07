Gijón logra una ocupación turística del 86% a pesar de las lluvias y el mal tiempo Un grupo de turistas de Zamora posa donde las 'letronas' durante su paseo por el Puerto Deportivo. / DAMIÁN ARIENZA En plenos sanfermines, solo cuatro décimas separan la ocupación de la hotelería local y la navarra, aunque los empresarios alertan de la baja rentabilidad CHELO TUYA GIJÓN. Domingo, 8 julio 2018, 01:39

«La ocupación de Gijón para este fin de semana es del 86%». La principal central de reservas por internet, Booking, deja claro que, pese a las lluvias casi diarias, la demanda de plazas en la ciudad no ha bajado. Tanto es así que se ha convertido en el destino urbano del norte con más demanda tras S an Sebastián. La capital de Guipúzcoa alcanza un 92% de ocupación. Tras ella y Gijón aparecen Bilbao, al 83%; Santander, al 73% y Coruña, al 73%.

De hecho, en este fin de semana en el que Pamplona celebra sus sanfermines, solo cuatro décimas separan la tasa de ocupación de la hotelería gijonesa con la navarra. Si Gijón tiene un 86% de reservas vendidas, Pamplona llega al 90%. «El problema son las viviendas turísticas, las legales y las ilegales», señalaba una hotelera pamplonesa.

Los empresarios gijoneses también compiten con el 'boom' de los domicilios particulares, que ya superan las 1.700 plazas repartidas por 345 pisos. Una oferta que se ha triplicado en un año y que, sin embargo, tiene una ocupación casi total. En Airbnb, la plataforma que comercializa estos alojamientos, denominados oficialmente Viviendas de Uso Turístico (VUT) solo aparecen disponibles 20 para este fin de semana. Y el precio más barato no baja de 65 euros por noche.

Una circunstancia que puede contribuir a que los empresarios gijoneses hablen de un inicio de julio «un poco más flojo» que en años anteriores, pero confirman el lleno de este fin de semana. «No me puedo quejar, la ocupación no es pésima para como está el clima, sobre todo en días de tormenta, en los que, sin embargo, hemos tenido muchas reservas».

Así lo asegura Beatriz Cimadevilla, propietaria de uno de los dos estrellas más emblemáticos de la ciudad, el San Miguel. En el mayor campamento turístico de Asturias, el Camping Municipal de Deva, la situación se ve de forma similar. «Julio ha empezado flojo, porque el tiempo no acompaña, pero la verdad es que a partir del día 15 crece la ocupación», señaló su gerente, Tony Amieva.

Similar opinión tiene la portavoz de otra de las modalidades de alojamiento de la ciudad. Cristina Cueto, que dirige Apartamentos Turísticos Capua, cree que a este mes «le costó arrancar, pero a partir de este fin de semana se animará mucho». No obstante, ella apunta un mes de junio «peor al de 2017» y advierte que «aunque en agosto llenaremos, lo cierto es que hay una diferencia: hace unos años hubiéramos llenado tres edificios si los tuviéramos. Ahora, no».

Lo dice ella con una ocupación elevada para el mes álgido de la temporada alta turística. «El 75% de los clientes de ese mes son habituales», una sensación que comparte Amieva. «Agosto es agosto, pero necesitaremos buen tiempo». E, incluso así, no será suficiente. «Este verano estamos notando que no aprieta el calor en el resto del país. Los clientes de Córdoba, Sevilla, incluso los de Madrid están retrasando sus vacaciones», explica Cimadevilla.

Una situación, la meteorológica, que no es, no obstante, el principal escollo. Los empresarios apuntan a otro problema: el de la rentabilidad. «Es muy baja», asegura Javier Martínez, copropietario de uno de los mayores grupos hosteleros de la ciudad, Gavia. «Las lluvias de los últimos días no ayudan, pero la rentabilidad ha bajado», asegura.

Y lo hace sobre el último informe de Exceltur, la patronal del sector turístico. En su barómetro sobre rentabilidad de destinos urbanos, Gijón y Oviedo aparecen a la cola del país. Dice el informe, que se realiza con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los que facilitan los empresarios, que en Gijón la rentabilidad turística cayó un 0,1% en el primer cuatrimestre. En Oviedo, el desplome fue total. No solo cierra la capital la tabla de destinos urbanos, sino que lo hace con una pérdida de ingresos del 15%.

Porque mientras la rentabilidad media en los destinos urbanos del país, una relación que encabeza Barcelona y que cierra Ciudad Real, se quedó en 58,1 euros de ingreso por habitación disponible, en Gijón el ingreso medio entre enero y abril fue de 23,4 euros. En Oviedo, ni siquiera llegó a 22 euros. Están ambas ciudades en el furgón de cola del país, junto con Santiago de Compostela (23,3 euros de ingreso medio), Soria (23,1 euros), Pontevedra (22 euros), Albacete y Lugo (21,7 euros), Ávila (20,5 euros) y Ciudad Real (19,9 euros).

Los más bajos de la cornisa

«Es cierto que no estamos como en años anteriores», corrobora Beatriz Cimadevilla, en una caída que aumenta la brecha con los competidores más cercanos. Porque Santander mejoró su rentabilidad un 11%, hasta llegar a un ingreso medio por habitación disponible de 35,9 euros; los ingresos de la hotelería de Coruña crecieron un 8% para alcanzar una media de 28,1 euros y los de Bilbao, entre los puestos más altos del ranking nacional, aumentaron casi un 4% para superar los 50 euros.

Algo que no mejorará, apuntan los empresarios, mientras la oferta turística supere el escollo de la estacionalización, «llenar en agosto es normal», y que «que no sea solo de jaimas y conciertos a 3,5 euros», zanjó Martínez.