«El gobierno ha sido muy correcto, no espero ninguna jugada»

En pocos días, Aurelio Martín (Gijón, 1960) ha puesto a Izquierda Unida, con solo dos concejales en el Ayuntamiento, en el epicentro de la actividad política de la ciudad. Lo ha hecho lanzando una invitación -que ha mutado en granada de mano- a los otros partidos de la izquierda, PSOE y Xixón Sí Puede, para presentar una moción de censura que desaloje a Foro de la Alcaldía. De eso ha pasado menos de una semana, pero parece que la iniciativa ya se ha cobrado varias crisis internas en las formaciones implicadas.

-Con el 18 de julio como límite para elaborar un plan económico, ¿hay margen para presentar una moción, negociarla, tumbar a la Alcaldía y elaborar su propio ajuste?

-Hay que hacer un plan diferente, donde por ejemplo veamos el tema de la renta social.

-¿Pero da tiempo?

-Sí. Es decir, probablemente antes del 18 no. Pero si el plan no está ese día supongo que el nuevo ministro nos hará un requerimiento y le pediremos unas semanas de aplazamiento para presentárselo. No imagino que un ministro socialista intervenga a un gobierno nuevo el primer día.

-¿Teme algún tipo de revanchismo por parte del actual equipo de gobierno? IU había acordado con Foro incrementar en 20 millones lo destinado a fachadas y barrios degradados...

-Apenas hay dinero para pagar los compromisos existentes, los que se están ejecutando. Ya les hemos dicho a los de Inuesa que tendrán que esperar por la tercera y la cuarta fase, porque no va en el plan financiero. Yo diferencio la política de las personas. Políticamente tenemos muchas discrepancias, pero en lo personal tengo respeto a miembros de este gobierno. No creo que vaya a haber ninguna jugada. Creo que son lo suficientemente serios.

-Siempre ha tenido muy buena relación con Couto. ¿No ha habido reproches?

-El equipo de gobierno ha sido absolutamente correcto y es algo que yo agradezco. Hay un ámbito para la coincidencia y discrepancia política y un ámbito para la relación personal. No tengo inconveniente en reconocer que IU ha coincidido y ha aportado cosas, por ejemplo, al PGO. Con el plan de vías, el gobierno asumió que el soterramiento se llevara hasta La Calzada. A mí, Couto me dijo que no sabía lo bien que le había venido mi iniciativa en el Pleno para presionar al ministro. El problema a debatir ahora es que hay un cambio de ciclo. No podemos anteponer los personalismos.