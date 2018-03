Goñi asocia el incumplimiento de la regla de gasto a la influencia de Xixón Sí Puede

El senador del PP Fernando Goñi relacionó ayer la superación de la regla de gasto en el Ayuntamiento de Gijón en 2017 con la influencia de Xixón Sí Puede sobre el equipo de gobierno municipal. «Me llama la atención que en la mayoría de las ciudades que la incumplen hay gobiernos formados o apoyados por Podemos», apuntó, citando entre otros los casos de Madrid, Valencia, Barcelona, Córdoba y Las Palmas. Goñi señaló que con su llegada a La Moncloa el PP fijó entre sus objetivos la estabilidad presupuestaria, «y uno de los pasos importantes fue la contención del gasto público, para gastar solo lo que se tiene».

Recordó que el Ayuntamiento de Gijón debe presentar un plan económico y financiero para corregir la desviación en la que incurrió el año pasado y lamentó que el equipo de Foro aún no se haya mantenido ningún contacto, «al menos con nuestro grupo municipal» para el diseño de ese documento. Advirtió de que «si no logran aprobarlo, o si lo incumplen, tendrá consecuencias» y explicó que llegado ese caso la administración central, como responsable de la tutela financiera, podría bloquear una parte del presupuesto municipal equivalente al importe en el que se excedió la regla de gasto. «Espero que en el tiempo que queda para su aprobación Foro negocie ese plan y no obligue a que otras administraciones tomen medidas contra el Ayuntamiento, porque no sería bueno para Gijón», indicó.

El concejal Pablo González añadió que el hecho de que su grupo aún no tenga información sobre ese plan económico «no quiere decir que no la tengan ya otros partidos. Pero como Foro quiera como socio preferente para aprobarlo a Podemos, en cuyos brazos está encantado, será papel mojado».