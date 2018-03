González mantendrá su escaño en el salón de plenos Domingo, 25 marzo 2018, 01:31

«Seguiré en mi esquina, porque estoy muy cómodo en ella, me permite tener todos los papeles a mano para trabajar mejor en los plenos». Pablo González tiene claro que no se sentará a la diestra de Esteban Aparicio. No tanto si seguirá al lado de Sofía Cosmen o si ella y Manuel del Castillo, el nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón, se intercambiarán puestos. Pues él mantendrá su posición en el plenario. «Ser el portavoz significa pasar a la primera línea en la respuesta parlamentaria, pero no cambiaré mi ubicación en el salón de plenos». Su nuevo compañero se incorporará en el pleno de abril, previsto para el día 11.