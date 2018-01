El decano aceptaría la propuesta de Gijón para Educación Física «si es satisfactoria» En primer plano, instalaciones deportivas de la Universidad Laboral. Al fondo, el campus. / CITOULA Juan Carlos San Pedro, al frente de la facultad que propone el grado, cree que «primero habría que desarrollarlo y luego pensar en su ubicación» LAURA MAYORDOMO / IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 25 enero 2018, 02:20

«Yo no le digo que no a nada. Si la propuesta del Ayuntamiento de Gijón es satisfactoria, se tendría que tener en cuenta. Ahora, la decisión la tiene que tomar la Universidad de Oviedo, con criterios académicos, y el Principado, con criterios sociales y globales». El decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Juan Carlos San Pedro, lamenta que el debate sobre la implantación de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte haya bajado al terreno de la política local, convencido de que la confrontación entre ciudades por albergar el nuevo grado puede «hacer la opción inviable».

Él, que no quiere «volver a perder el tren» en esta cuestión, defiende «empezar a desarrollar el grado y, luego, pensar en ubicaciones definitivas. Empezar el debate por la ubicación no me parece lo correcto». Y pone como ejemplo los estudios de INEF en la Universidad de León. La docencia empezó impartiéndose en dependencias municipales porque por aquel entonces no existía físicamente una facultad.

Respecto a la propuesta que el equipo de gobierno de Foro prevé presentar el próximo mes al rector, desconoce su contenido -«yo no sabía nada de la voluntad de Gijón de organizar esa propuesta. Porque, sin duda, hubiéramos ido a recabar sus apoyos»- aunque supone que no entrará en cuestiones académicas y sí se centrará en cambio en señalar sus puntos fuertes y las instalaciones disponibles para la docencia del grado. «Estaríamos encantados de escuchar la oferta que puedan hacer, pero hacerla pensando únicamente en espacios no creo que sea lo mejor», apunta.

Además de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, la Universidad de Oviedo cuenta con otra oferta sobre la mesa: la que presentó el centro asociado Padre Ossó, que plantea llevar la docencia al campus de Mieres. Desde que el rector dio a conocer la existencia de estas propuestas en una entrevista concedida en julio a EL COMERCIO, también los responsables municipales de Oviedo y Avilés han alzado la voz para reclamar ser sede de los estudios.

La izquierda lo apoya

Tras insistir el pasado martes en la opción de Gijón el portavoz de la junta de gobierno, Fernando Couto, ayer fueron los portavoces de PSOE, Xixón Sí Puede e IU los que se reiteraron en esta idea. Con el argumento común, además, de que debe ser la oferta pública la que prevalezca sobre la del centro asociado. Entre otras cuestiones, porque la matrícula costaría 1.068 euros en el primer caso y 3.895 en el segundo.

Hay coincidencia también en que Gijón «es el sitio ideal» para impartir este grado, tanto por instalaciones deportivas, como por el campus y sus «posibilidades de desarrollo y crecimiento». Aurelio Martín (IU) apuntó además los «varios premios y reconocimientos nacionales y europeos» que atesora Gijón, que el año pasado fue declarada 'ciudad europea del deporte', gracias al «muy considerable» nivel de deportistas locales, «desde niños hasta profesionales». Tras una respuesta «quizá tardía», pero «contundente» por parte del equipo de gobierno, el portavoz de IU espera ahora que éste se siente a negociar con la Universidad.

El PSOE, según manifestó ayer el portavoz socialista, José María Pérez, mantendrá próximamente una reunión con el rector, Santiago García Granda, en la que «queremos que nos cuente cuál es el estado de tramitación del título y los requisitos que se exigen para que se ponga en marcha, y ver si es posible que sea en Gijón. Que, desde nuestro punto de vista, sí lo es». Precisamente para evitar confrontaciones entre las distintas ciudades asturiana, Pérez considera necesario «tener una perspectiva global de las titulaciones que podrían implantarse en los próximos años para que la ubicación de cada una de ellas, en el campus que corresponda, no se convierta en una batalla entre municipios».