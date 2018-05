El PGO, el gran reto del final de un mandato que estará marcado por el plan financiero Carmen Moriyón, durante un Pleno municipal. / PALOMA UCHA Moriyón aún tiene pendiente la aprobación de varios documentos estratégicos, como los de movilidad y residuos IVÁN VILLAR GIJÓN. Domingo, 27 mayo 2018, 02:11

Ayer dio comienzo la cuenta atrás del año que queda para la celebración de las próximas elecciones municipales, y con ello también el tramo final del mandato de la actual Corporación. Serán doce meses marcados en lo económico por la actual situación de prórroga presupuestaria y por la necesidad de ajustarse a lo que establezca el plan económico y financiero que el Ayuntamiento debe aprobar, como muy tarde, el 18 de julio. Pero son muchas más las cuestiones que tiene sobre la mesa para los próximos 365 días el equipo de gobierno liderado por Carmen Moriyón, quien después de dos mandatos, afronta su último año como alcaldesa.

Plan General de Ordenación

En busca del consenso total para aprobarlo en diciembre

La recuperación de la normalidad urbanística, después de la anulación de los dos últimos planes generales de ordenación, es sin duda el gran reto pendiente de Foro. El nuevo PGO ya ha superado dos periodos de exposición pública y entre junio y agosto se llevará a votación plenaria el informe sobre las alegaciones recibidas en ambas fases, para decidir cuáles se incorporan al documento. El equipo de gobierno ha manifestado su disposición a incluir en el texto definitivo algunas de las propuestas realizadas a lo largo de este proceso por el PSOE, único grupo municipal que no ha apoyado el PGO en sus anteriores pasos por el Pleno. El documento tiene el respaldo de cinco de los seis partidos con representación municipal, pero la intención es lograr el pleno consenso. Tras la incorporación de las alegaciones, el texto será remitido al Principado, que debe emitir un informe sobre el mismo en un plazo máximo de cuatro meses. De este modo, se espera lograr la aprobación definitiva del documento para diciembre o, como muy tarde, enero de 2019. «Es uno de los elementos que hay que dejar zanjados, porque la ciudad no puede seguir sin PGO», advierte el portavoz de IU, Aurelio Martín. También Mario Suárez, de Xixón Sí Puede, lo fija entre las prioridades de la ciudad. José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, destaca la necesidad de mantener el consenso alcanzado en su aprobación inicial, «que pasa por dejar abiertas todas las opciones para los terrenos de Naval Gijón».

Plan de vías

Tras los acuerdos, faltan la ordenación y las obras

El plan de vías, un proyecto de responsabilidad compartida con el Principado y, sobre todo, con el Ministerio de Fomento, ha dado un importante giro en este tramo final del mandato con el consenso alcanzado sobre el traslado de la estación intermodal al entorno del Museo del Ferrocarril y la firma de un nuevo convenio que incluye la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes y el soterramiento de las vías hasta La Calzada. Falta aún que las obras pasen del papel a la zanja, algo que no se espera que ocurra hasta principios de 2020, ya en el próximo mandato. Mientras, no obstante, debe redactarse y tramitarse el nuevo planeamiento urbanístico de la superficie, para sustituir al redactado hace una década por Jerónimo Junquera y Javier Fombell. También es necesario desbloquear la venta de las parcelas del 'solarón' para minimizar el futuro coste de los trabajos de integración ferroviaria. «La gran obra de Gijón, el plan de vías, la ha desbloqueado y financiado un Gobierno del PP», destaca el portavoz de los populares, Pablo González, en su balance del mandato a un año de su final.

Obras

Tabacalera sigue pendiente de un plan de usos definitivo

Finalizada la reforma de la Escuela de Comercio, que aún se sigue equipando para dar cabida a los ateneos y convertirse en el gran archivo de las colecciones municipales, la gran obra pendiente de conclusión es la de consolidación de Tabacalera, con continuos retrasos por la aparición de restos arqueológicos a medida que iban avanzando los trabajos. El reto para los próximos meses, no obstante, será dejar cerrado el plan que defina los usos que albergará la antigua fábrica de tabacos una vez rehabilitada. Los directores de los equipamientos museísticos municipales reclaman que no se renuncie a la idea de convertirlo en el gran Museo de Gijón, para dar cabida en él a las exposiciones que por falta de espacio no pueden mostrarse de forma permanente en la Casa Natal de Jovellanos.

Otras obras que el Ayuntamiento tiene pendientes de poner en marcha antes del final del mandato son las de la nueva jefatura para la Policía Local y las de las escuelas infantiles de Contrueces y del antiguo colegio Cabrales, edificio cuya cesión al Ayuntamiento se hizo efectiva esta misma semana. El equipo de gobierno también debe cumplir aún con varios compromisos asumidos a través de los dos procesos de presupuestos participativos celebrados en los dos últimos años, entre ellos la construcción de una pasarela ciclopeatonal de acceso a Nuevo Roces o la reforma del complejo deportivo de La Calzada.

Tampoco han dado comienzo todavía, por problemas financieros, las obras de la esperada residencia universitaria del campus, una situación que, de acuerdo con los términos de cesión de la parcela sobre la que se va a levantar, no puede prolongarse más allá de septiembre. El edificio, en cualquier caso, ya no podrá abrir sus puertas hasta el próximo mandato. Cerca de estos terrenos, en una parcela municipal colindante con la avenida de la Pecuaria, también deben empezar a darse los primeros pasos para una futura ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Las negociaciones con la Tesorería de la Seguridad Social para la compra de los 90.000 metros de la finca de La Formigosa, en la misma zona, quedaron aparcadas cuando el Ayuntamiento se vio obligado a elaborar el plan económico y financiero.

Medio Ambiente

Los planes de movilidad y de residuos piden paso

La alcaldesa prevé aprobar en septiembre u octubre el nuevo Plan de Movilidad, con el que se pretende una profunda transformación encaminada a fomentar el uso de los medios de transporte más sostenibles, con el incremento de los desplazamientos a pie, en bici y en transporte público, en detrimento del vehículo privado, como principal objetivo. Entre sus medidas se incluyen la transformación de Cimavilla en un área de prioridad residencial, la reducción genérica de los límites de velocidad en el casco urbano y la construcción de grandes aparcamientos disuasorios en las afueras. También está pendiente de aprobación el plan de residuos, clave para conseguir que la ciudad cumpla en los próximos dos años con la normativa de la Unión Europea que obliga a reciclar al menos el 50% de la basura generada. Incluirá medidas encaminadas tanto a aumentar la tasa de separación de residuos -entre ellas la extensión a toda la ciudad de la recogida de restos orgánicos- como a prevenir la generación de los mismos. La ordenanza de residuos que acompañará a este plan podría incluir la implantación de una tasa vinculada al volumen de basura que se tira al contenedor general. En materia de medio ambiente también queda pendiente encontrar una solución para el problema de vertidos de aguas residuales en la zona este, ante la imposibilidad de poner en marcha la depuradora de El Pisón.

Balance y previsiones

La oposición, pesimista respecto a posibles avances

Los grupos de la oposición se muestran pesimistas sobre la posibilidad de que en los próximos meses se logren grandes avances en las principales cuestiones pendientes en la ciudad. «Llevamos siete años con una ciudad dormida y sin proyecto, con mucho anuncio humeante de Foro que se diluye ante el menor atisbo de dificultad. Quien llega aquí con tan triste balance, y presentando un plan de recortes, malamente puede dar esperanza de que las cosas cambien en el último año», señala el portavoz socialista, José María Pérez. «No han sido capaces ni de gestionar los asuntos cotidianos ni de sacar adelante sus propios proyectos. El problema no es lo que pase estos doce meses, sino el complejo panorama que dejará Foro para el futuro», añade.

Mario Suárez opina por su parte que «teniendo en cuenta el nivel de ejecución de las diferentes obras, es evidente que partimos del supuesto de que poco se va a avanzar ahora». A las cuestiones pendientes ya indicadas, añade la aprobación de un plan de «fomento real» de la convivencia y la consolidación de la renta social municipal. Pablo González lamenta la «incapacidad de Foro para cambiar un Gijón moldeado a medida del PSOE durante treinta años» y lamenta especialmente «la puesta en marcha de un subsidio fallido que ha conseguido que nos intervengan».

Aurelio Martín cree que «sería bueno un final de legislatura donde la certeza sustituya por fin a la improvisación y se complete alguno de los proyectos inacabados». Suma a los asuntos pendientes la aprobación de un Plan Integral de Juventud. Ciudadanos dice «no esperar demasiado tras tres años de parálisis» y ve prioritario «recuperar el equilibrio presupuestario».