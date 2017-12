«El gran solar de Foro está insalubre y da muy mala imagen de Pumarín»

Nació en Moreda de Aller hace 67 años y, para buscarse un futuro laboral estable, se vio obligado a emigrar a Gijón a los 24. Desde ese momento, Esteban Calleja estuvo vinculado al barrio de Pumarín, por el que luchó en la asociación de Cabezas de Familia primero y en la asociación de vecinos después. Hace tres semanas, este sportinguista convencido -es socio de plata y uno de los promotores de la peña Carbonera- fue reelegido presidente de la asociación vecinal Severo Ochoa para los años más. No hubo candidaturas alternativas.

-Volvió a ser elegido presidente de la asociación de vecinos debido a la ausencia de alternativas. ¿Las echó en falta?

-La verdad es que sí. Seguiré otros dos años al frente aunque el motivo es la ausencia de candidaturas alternativas y de fiar. Me gustaría que alguien con ganas de trabajar por el barrio diese el paso. Yo, desde luego, colaboraría con ellos todo lo posible hasta que se hagan con las cosas del cargo. La directiva, eso sí, se completa con tres personas jóvenes, que ejercerán de vicepresidenta, secretaria y vocal.

Sin varita mágica

-¿Qué motivos esgrime para pedir este relevo?

-Uno llega a cansar. Mucha gente piensa que estás cobrando aquí, que tienes una varita mágica y que puedes hacer que cambien muchas cosas. Lo que hacemos es en base a machacar en el Ayuntamiento a levantar la voz. De hecho, a todos los presidentes de asociación les cuesta dinero funcionar a diario. Transporte, teléfono móvil... Si se cobrase habría palos y dos o tres candidaturas para cogerla (ríe).

-¿Qué objetivos se marca?

-El barrio está muy cambiado. Hay unas cuantas obras pendientes que están comprometidas desde hace dos años, como la reforma integral de Río Eo. Después, hay diversas obras dispersas por todo el barrio, como rebajes de aceras peligrosas y varios pasos de peatones que son necesarios. Uno de ellos está entre Severo Ochoa y Ramón Areces, donde muchas personas cruzan a diario para ir al centro comercial y no hay ningún tipo de señalización. Ya ha habido varios heridos y eso tiene que cambiar.

-¿Algo más?

-Una cosa que preocupa tremendamente a los vecinos es el gran solar abandonado de Foro. No se pueden tener los terrenos de esa forma: la gente tira basura, tira de todo y como entrada al barrio da una imagen lamentable. La gente viene por la carretera de Oviedo y es lo primero que se encuentra. Hay que actuar ya porque su estado es insalubre. No se sabe de quién es la propiedad, hay rumores de que lo tiene una multinacional para construir viviendas con piscinas, pero no se sabe nada.

Un barrio envejecido

-¿Se lo transmiten los vecinos?

-Continuamente, la gente está negra. Hablas con las cafeterías de la zona y te cuentan de todo. De hecho, hace tiempo que recogieron firmas pero no sirvió para nada.

-La expresidenta de Fumeru, Carmen Duarte, fijaba como un de los principales problemas la convicencia. Pumarín, como barrio vecino, ¿tiene el mismo problema?

-La verdad es que no. Hay mucha inmigración, pero en nuestro caso no hemos tenido problemas serios de convivencia. Están en los parques de Severo Ochoa, como en otros de la zona, pero la gente está a su aire y no se molesta. Este es un barrio envejecido y tranquilo.

-Antes mencionaba lo difícil que le resulta encontrar un relevo para la presidencia. ¿La asociación ha hecho todo lo posible por captar a la gente joven del barrio?

-La gente joven no quiere saber de todo esto, sobre todo teniendo lo básico cubierto. Después ves Nuevo Roces, un barrio joven con todo por hacer, y la gente se moviliza, pero espera a ver dentro de unos años si se sigue así de fuerte cuando consigan lo que reclaman. Ahora la función de nuestra asociación es de mantenimiento, de no perder lo que hemos conseguido.

-Algunos barrios han mostrado su descontento con la iluminación navideña. ¿Ustedes?

-La verdad es que los comercios que participan son cuatro. Se podrían haber involucrado algo más. El Ayuntamiento solo instaló algunas luces en la copa de algunos árboles, así que lo demás depende de la colaboración. Sí que para otros años venideros pediría más colaboración.