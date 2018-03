«Si el Grupo no compra el suelo del Chas, va a perder el tren» Los propietarios de Chas Pádel en octubre del año pasado en terrenos del Chas antes de que fueran desalojados por la Policía. / Paloma Ucha El presidente del club hípico, Jesús Kocina, dice que «no hay preocupación económica» por el litigio con Chas Pádel por el uso de una parcela P. LAMADRID GIJÓN. Martes, 20 marzo 2018, 02:45

«Al Grupo se lo hemos puesto todo en bandeja para comprar los terrenos, pero aduce que hay problemas. No existen porque ese suelo lo va a comprar otra empresa». La compañía a la que hizo alusión ayer el presidente del Club Hípico Astur (Chas), Jesús Kocina, es Ganax, que adquirirá una parcela de 19.000 metros cuadrados situada en la franja cercana a la avenida de Albert Einstein. Esta sociedad puso el dinero para cubrir las deudas que acumulaba el Chas, una operación que ordenó «la administración concursal» para evitar el cierre del club. Se trata de unos terrenos en los que puso sus ojos la directiva del Grupo Covadonga, pero, a pesar de las negociaciones mantenidas, el acuerdo no fructificó. «Si el Grupo no compra ahora ese suelo, va a perder el tren y luego habrá lamentaciones», aseguró Kocina.

Recalcó que «se llegó a todos los acuerdos» con la entidad deportiva que preside Antonio Corripio, quien rechaza la compra de la parcela, entre otras cuestiones, por problemas acerca de la titularidad. Obstáculos que negó Kocina. «Los terrenos son del Chas, pero se van a vender a Ganax y lo lógico es que los comprara el Grupo. La permuta la hicimos hace un año y todas las parcelas son nuestras. El único problema es el juicio pendiente que tenemos con Chas Pádel», indicó. Un litigio motivado por un contrato de derecho de uso de 5.500 metros cuadrados integrados en la parcela que el Chas vendió a Ganax. El objetivo de Chas Pádel era construir una serie de pistas para la práctica de este deporte. El contrato lo suscribió el anterior presidente del Chas, Miguel Salvador López. «Yo no participé en nada, pero estoy padeciéndolo», señaló Kocina, quien se niega a aceptar una concesión «que excede mi mandato y no se aprobó en ninguna asamblea».

Un millón de euros

Chas Pádel aún no ha presentado la demanda por este asunto, pero al presidente no le inquieta en demasía. «No hay una preocupación económica para el club» porque, sea cual sea el fallo judicial, «el Chas no pagará nada». Según Kocina, será Ganax quien asumirá el coste, que podría ascender a un millón de euros si el juez atiende a la petición de la empresa demandante.

Respecto a los terrenos municipales que ocupa el Chas, el presidente aseguró que la cesión por parte del Ayuntamiento «está conseguida». Solo resta fijar la cantidad económica que deberá desembolsar el club hípico por hacer uso de un terreno próximo a la avenida de Justo del Castillo que es de titularidad pública.