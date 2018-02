Los grupos municipales, contrarios a la compra de los terrenos de Naval Gijón Terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón. / LUIS SEVILLA Solo el PSOE ve necesario el impulso público para facilitar el desarrollo de un parque empresarial dedicado a la innovación I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 7 febrero 2018, 03:04

Los oposición rechaza de forma mayoritaria la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera los terrenos de Naval Gijón pese a que la subasta de los 39.215 metros cuadrados propiedad de la Autoridad Portuaria ha quedado desierta. Tan solo el PSOE considera que «el desarrollo de un espacio de innovación y emprendimiento abierto al uso público, como el que se prevé en la zona, difícilmente podrá prosperar sin la iniciativa pública, máxime en un área que cambia de usos como es esta». Su portavoz, José María Pérez, aseguró que a su formación «no le sorprende excesivamente la falta de ofertas por este suelo. Lo que sí nos preocupa es que el Consistorio siga sin desarrollar ningún proyecto de entidad vinculado al desarrollo y crecimiento futuro del Parque Tecnológico, cosa que se podría abordar en este espacio».

La concejala de Hacienda, Ana Braña, destacó que no concurrió a la subasta y añadió que «ahora mismo no está en nuestra agenda» la compra de estos terrenos. También lo rechazan el resto de partidos. «Nosotros votamos en contra de la adquisición de la Quinta La Vega y del campo de fútbol del Puerto, porque sabemos que el dinero del Ayuntamiento es finito. No es el momento de comprar absolutamente nada ni para aventuras», consideró el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez. También Aurelio Martín, de IU, consideró que esta operación «no es en absoluto una prioridad, como no lo fue tampoco la Quinta La Vega. Me parecería una broma desembolsar cinco millones en este terreno, cuando ahora lo prioritario es adquirir la finca de La Formigosa para ampliar el Parque Tecnológico».

«Sería una temeridad»

El portavoz del PP, Mariano Marín, cree que destinar fondos a los terrenos del astillero «sería una temeridad, más en la actual situación financiera» y añade que «el Ayuntamiento no debe dedicarse a comprar inmuebles». Reclama por otra parte que se permitan viviendas y usos hoteleros en ese suelo, uso mixto por el que también aboga C's. «Si no, es difícil que una iniciativa privada meta dinero ahí. En cualquier caso, el Consistorio no debe hacerlo», señaló José Carlos Fernández Sarasola.