Detenido por robar dos baterías que suministraban energía a la sociedad de festejos de Castiello de Bernueces
Sábado, 16 septiembre 2017

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón procedieron a la detención de una persona por un supuesto hurto cometido durante las fiestas parroquiales de Castiello de Bernueces.

El día 4 de julio, la sociedad de festejos de San Pedro de Castiello de Bernueces presentaba denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Gijón de sustracción de dos baterías y combustible en cantidad que no fueron capaces de determinar. Estas baterías pertenecían a dos generadores que habían sido alquilados para suministrar energía eléctrica a las instalaciones donde se celebraban las fiestas de la parroquia.

Los hechos se producían la noche anterior a la denuncia, cuando uno de los componentes de la sociedad de festejos sorprendía 'in fraganti' a un grupo indeterminado de personas, que se encontraban en el lugar extrayendo combustible de los depósitos que suministraban a los generadores alquilados, disponiendo para ello dos vehículos estratégicamente colocados para dificultar la visión de los hechos.

Al verse sorprendidos, emprendieron la huida dejando en el lugar seis garrafas de 25 litros de gasoil cada una, que no les dio tiempo a cargar el los coches, no sin antes apoderarse de dos baterías de los citados generadores, valoradas en 800 euros, no pudiendo establecerse la cantidad de combustible sustraída.

Gracias a los datos aportados por la persona que había presenciado los hechos, se establecía una línea de investigación que hacía sospechar la participación en los mismos de un vecino de Gijón, el cual ya tenía antecedentes penales por hechos similares.

Se trataba de J.M.S.F., de 40 años, siendo finalmente localizado, procediéndose a su detención como supuesto autor de un delito de hurto.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Gijón.